Wohnungseinbrüche haben in diesen Tagen Hochkonjunktur. Wer sind die Täter?

Stuttgart - Es scheint ein erfolgreicher Coup zu werden. An einem Haus im Gebiet Seelberg in Bad Cannstatt hebeln die Täter ein Fenster auf und finden in der Wohnung Schmuck für mehrere Tausend Euro. Damit wollen sie sich aus dem Staub machen. Doch im Hinterhof fallen sie einer Anwohnerin auf, die vorbildlich die Polizei alarmiert. So können die Beamten endlich Wohnungseinbrecher auf frischer Tat festnehmen.