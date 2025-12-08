Der erhöhte Fahndungsdruck bei Einbrüchen zeitigt Erfolge. Doch es bleibt viel zu tun, um Wohnungen gegen Einbrüche zu schützen. Die Polizei gibt einige Ratschläge.
Ein erhöhter Fahndungsdruck zahlt sich aus, um Einbrecher dingfest zu machen. So hat die Polizei am Anfang dieses Monats vier jugendliche Einbrecher festgenommen, die in eine Schule in Leinfelden-Echterdingen eingedrungen waren. Untersucht wird nun, ob sie auch für weitere Einbrüche in Schulen in den vergangenen Wochen verantwortlich sind.