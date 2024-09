1 Die Einbrecher gelangten in eine Wohnung in Weilimdorf. (Symbolbild) Foto: Bodo Marks/dpa/Bodo Marks

Einbrecher suchen in der Nacht zum Donnerstag eine Wohnung in Weilimdorf heim, durchwühlen die Zimmer und stehlen Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.











Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Wohnung in der Losäckerstraße in Stuttgart-Weilimdorf eingebrochen und haben Schmuck im Wert von rund 100 Euro erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.