Wohnungseinbruch in Stuttgart-West

1 Die Einbrecher stiegen in eine Wohnung in Stuttgart-West ein. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Nicolas Armer

Einbrecher suchen am Dienstag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West heim und erbeuten Bargeld, Schmuck und Münzen. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-West - Bislang Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Doggenburgstraße im Stuttgarter Westen eingebrochen und haben reiche Beute gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, hebelten die Täter im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr eine Balkontür auf und gelangten somit ins Innere der Wohnung. Dort durchsuchten sie Schränke im Schlaf- und Ankleidezimmer. Dabei fielen ihnen Bargeld, Schmuck sowie Gold- und Silbermünzen im Wert von mehreren Tausend Euro in die Hände. Mit dem Diebesgut flüchteten die Einbrecher.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

