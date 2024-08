Wohnungseinbruch in Stuttgart-Süd

1 Die Einbrecher hebelten eine Wohnungstür auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Reiche Beute haben bislang unbekannte Täter bei einem Wohnungseinbruch im Stuttgarter Süden gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.











Bislang unbekannte Täter sind im Laufe des Dienstags in eine Wohnung in der Möhringer Straße in Stuttgart-Süd eingebrochen und haben reiche Beute gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.