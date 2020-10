1 Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster auf. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Horst Ossinger

Unbekannte klettern in Möhringen auf den Balkon einer Wohnung im ersten Stock und gelangen über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere. Dort stehlen sie mehrere Gegenstände. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Möhringen - Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Wohnung in der Salzäckerstraße in Stuttgart-Möhringen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, gelangten die Täter in die Wohnung, die sich im ersten Obergeschoss befindet, indem sie im Zeitraum zwischen Freitag, 9 Uhr, und Montag, 18.20 Uhr, auf den Balkon kletterten und dort gewaltsam ein Fenster aufhebelten. Im Inneren der Wohnung durchsuchten die Unbekannten Schränke und Schubladen und stahlen Gegenstände im Wert von mehr als Tausend Euro, bevor sie schließlich unerkannt flüchteten.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90-57 78 zu melden.

