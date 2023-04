1 Die Einbrecher hebelten eine Balkontür auf, um ins Innere zu gelangen. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Unbekannte brechen am Montag in eine Wohnung in Bad Cannstatt ein und stehlen Bargeld sowie Schmuck – die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Bislang unbekannte Täter sind am Montagabend in eine Wohnung in der Verdunstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt eingebrochen und haben dabei reiche Beute gemacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Wie die Beamten mitteilen, hebelten die Einbrecher im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr die Balkontür auf und gelangten so ins Innere der Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Behältnisse in den Räumen – und wurden fündig. Die Unbekannten stahlen mehr als Tausend Euro Bargeld sowie Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.