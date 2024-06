Wohnungsbrand in Stuttgart-Vaihingen

Bei einem Wohnungsbrand hat sich nach Polizeiangaben am späten Donnerstagabend am Demetriusweg in Stuttgart-Vaihingen eine 94 Jahre alte Bewohnerin mutmaßlich leichte Verletzungen zugezogen. Die Seniorin wurde demnach gegen 23.45 Uhr durch den Rauchmelder geweckt und verständigte ihre Nachbarin, die einen Notruf absetzte und die übrigen Hausbewohner alarmierte.