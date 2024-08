1 Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Feuerwehr rückte am Mittwochnachmittag zu einem Brand nach Stuttgart-Möhringen aus. Die Einsatzkräfte retteten eine Person mit einer Drehleiter und entdeckten einen brennenden Akku in einer Wohnung.











Ein brennender Akku in einem Wohnhaus in der Vaihinger Straße in Stuttgart-Möhringen hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte retteten eine Person per Drehleiter und brachten den Brand schnell unter Kontrolle.