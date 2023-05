1 Die Feuerwehr durchlüftete das Gebäude nach dem Brand. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Ein E-Bike-Akku ist beim Ladevorgang explodiert und hat eine Wohnung in Brand gesetzt. Diesen hatte der Besitzer wohl selbst zusammengebastelt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Bastelei hat am Dienstag einen Wohnungsbrand in Kornwestheim zur Folge gehabt. Wie die Polizei mitteilt soll ein selbst gebauter E-Bike-Akku beim Ladevorgang explodiert sein, was zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr rückte daraufhin gegen 4.10 Uhr in die Bolzstraße aus und evakuierte das Mehrparteienhaus vorsorglich.