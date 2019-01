Wohnungsbrand in Herrenberg-Gültstein

1 Auch mehre Sanitäter waren vor Ort. Foto: SDMG

In einer Wohnung in Herrenberg-Gültstein bricht am Samstagmorgen ein Feuer aus. Eine Familie kann sich nur noch auf den Balkon retten. Die Feuerwehr ist schnell da und kann den Bewohner helfen.

Herrenberg - Die Feuerwehr hat in Herrenberg-Gültstein (Landkreis Böblingen) am Samstagmorgen ein zweijähriges Kind und zwei Erwachsene vom Balkon gerettet. Die Bewohner wurden am Samstagmorgen gegen 10.55 Uhr von einem Feuer, das laut Polizei vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Kinderzimmer ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss ausbrach, überrascht.

Die Familie floh in der Folge auf den Balkon, den sie mit Hilfe einer Feuerwehrleiter verlassen konnte. Aufgrund des verrauchten Treppenhauses mussten auch die Bewohner des zweiten Obergeschosses von ihrem Balkon geholt werden. Der Brand konnte laut Polizei von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die betroffene Wohnung an der Goldregenstraße ist jedoch aktuell nicht mehr bewohnbar – die Familie kam bei Bekannten unter.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Ein Bewohner musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.