Wohnungsbrand in Filderstadt: Feuerwehr entdeckt tote Frau

1 Rettungskräfte und Feuerwehr sind am Samstag zu einem Brand in Filderstadt gerufen worden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

In Filderstadt ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Bei dem Einsatz entdeckten die Einsatzkräfte eine tote Frau.











Link kopiert



Eine traurige Entdeckung haben die Einsatzkräfte gemacht, die am Samstagabend zu einem Feuer in ein Mehrfamilienhaus in den Neuffener Weg in Filderstadt gerufen wurden: Sie fanden eine tote Frau, deren Identität bisher noch nicht geklärt werden konnte, wie ein Polizeisprecher sagte. Vermutlich handle es sich um die Bewohnerin der Wohnung, in deren Küche es zu einem Feuer gekommen war. Bei der Ursache für den Brand könnte es sich um eine Fettexplosion gehandelt haben. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es laut der Polizei keine. Die Rettungskräfte waren gegen 20.25 Uhr im Neuffener Weg eingetroffen. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten wegen des Brands und der damit verbundenen Rauchentwicklung das Haus verlassen.