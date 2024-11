1 Die Feuerwehr musste in die Neckarstraße nach Fellbach ausrücken. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Vermutlich wegen eines defekten Ölofens kam es am Freitag in Fellbach zu einem Wohnungsbrand in der Neckarstraße. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.











Link kopiert



In der Neckarstraße in Fellbach hat es am Freitag in einer Erdgeschosswohnung gebrannt. Der Auslöser war laut einem Bericht der Polizei wohl ein defekter Ölofen. Die 87-jährige Bewohnerin reagierte offenbar geistesgegenwärtig und drehte noch den Ölhahn zu, bevor sie die Wohnung verließ. Verletzt wurde laut Polizei niemand.