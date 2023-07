Wohnungsbrand in Benningen

Der Prozess vor der 1. Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heilbronn wird am 11. Oktober fortgesetzt.

Ein 53-Jähriger muss sich in Heilbronn vor dem Landgericht verantworten. Im Prozess um versuchten Mord sagt der Angeklagte erstmals aus.









Nicht aus Ärger über seine Vermieterin, sondern aus Unachtsamkeit will ein 53 Jahre alter Mann aus Benningen in seiner Wohnung eine brennende Kerze angelassen haben. Er sei deshalb „unschuldig im Sinne der Anklage“, sagte der 53-Jährige am Mittwoch im Prozess vor der 1. Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heilbronn. Er muss sich außer wegen schwerer Brandstiftung auch wegen zwölffachen versuchten Mordes aus Heimtücke verantworten.