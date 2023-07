Hausverwalter in U-Haft

1 Hunderte Eigentümer von Wohnungen im Heumadener Gebiet Hochholz bangen um ihre Rücklagen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Hunderte Eigentümer im Großraum Stuttgart, vor allem in Heumaden, wurden um ihre Rücklagen geprellt. Ein 46-Jähriger wurde wegen des Verdachts des Betrugs, der Untreue und Urkundenfälschung verhaftet.









Stuttgart - Einen Besuch in der Liederhalle verbinden Besucher mit der Erwartung, gut unterhalten zu werden. Hunderte Wohnungseigentümer im Großraum Stuttgart, vor allem aus Stuttgart-Heumaden, dürften ihren Aufenthalt Mitte August aber in denkbar schlechter Erinnerung behalten, sind sie doch an diesem Abend über die Folgen wohl betrügerischer Handlungen ihres Hausverwalters informiert worden.