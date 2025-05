Wohnungsbau: Verband will Vorgaben mehr für Autostellplätze streichen

Schlimmer Unfall im Kreis Freudenstadt Drei Arbeiter stürzen in Gondel von Hochbrücken-Baustelle in den Tod

Schockierende Nachricht: Drei Arbeiter sind während der Arbeiten an der Hochbrücke in Horb ums Leben gekommen. Am Dienstagmittag stürzten sie aus großer Höhe in einer Gondel in den Tod.