Wohnungsbau in Stuttgart: Was bringt der Bau-Turbo in Stuttgart wirklich?

Der Bau-Turbo soll den Wohnungsbau beschleunigen. In Stuttgart sind dafür Projekte im Gespräch. Aus dem Wunsch, die Königstraße einzubeziehen, wird aber wohl nichts. Ein Überblick.
Mit dem Bau-Turbo will der Bund die Hürden für den Wohnungsbau senken. Mit dem neuen Gesetz, das im Herbst 2025 in Kraft trat, will auch die Stadt Stuttgart schneller zu neuem Wohnraum kommen. Jetzt wurde der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik über die Modalitäten informiert. Dabei nahm die Stadtverwaltung auch Stellung zu einem Antrag von SPD/Volt. Die Fraktionsgemeinschaft wünscht sich angesichts des lahmenden Wohnungsbaus, dass der Bau-Turbo in Stuttgart unverzüglich gezündet wird – auch an der Königstraße.