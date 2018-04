Wohnungsbau in Stuttgart Druck auf Rathaus wächst

Von Sven Hahn 25. April 2018 - 15:08 Uhr

Wohnungsgesuch an einer Stuttgarter Straßenecke: gesucht werden zwei Zimmer für 1000 Euro Kaltmiete. Foto: StN

Wirtschaftsministerin Nicole-Hoffmeister Kraut (CDU) schließt sich der Forderung nach Wohnungsbau auf der grünen Wiese an. Damit wächst der Druck auf das Stuttgarter Rathaus.

Stuttgart - Der Streit darüber, wie die Wohnungsnot in Stuttgart bekämpft werden kann, führt inzwischen zu einem Konflikt innerhalb der Grünen. Während sich die Landesebene der Partei für Wohnungsbau auch auf der grünen Wiese einsetzt, beharrt das Stuttgarter Rathaus darauf, weiterhin keine Baugebiete auf bislang unbebauter Fläche zuzulassen. Durch eine aktuelle Aussage von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) wächst der Druck auf das Rathaus weiter. Kritik am ­Vorgehen der Stadt kommt zudem von der Mieter- als auch von der Eigentümerlobby.

In einem Interview mit unserer Zeitung hatte Susanne Bay, die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen im Stuttgarter Landtag, vergangene Woche gesagt: „Manchmal ist es notwendig, die grüne ­Wiese für den Wohnungsbau zu opfern.“ Dies ist für eine Politikerin der Grünen eine bemerkenswerte Aussage, da die Partei sich bisher stets für den absoluten Schutz von ­Grünflächen starkgemacht hatte. Susanne Bay sagte weiter: „Wenn es keine passenden Alternativen gibt, muss auch im Außenbereich gebaut werden.“

Zuständige Ministerin fordert mehr Mut

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut begrüßt die Aussagen Bays gegenüber unserer Zeitung. „Wir werden angesichts der dramatischen Wohnungsnot um eine bedarfsgerechte Ausweisung neuer Flächen nicht herumkommen. Ich bin froh, dass dieses klare Signal jetzt auch aus der grünen Landtagsfraktion gesendet wird“, so die Ministerin. Die für Wohnungsbau zuständige Ministerin forderte von den Kommunen mehr Mut bei der Mobilisierung erforderlicher Flächen.

Die Reaktion aus dem Stuttgarter ­Rathaus auf diese Aussagen der grünen Landtagsabgeordneten fällt anders aus:„Die Landeshauptstadt betreibt seit Jahren erfolgreich Innen- vor Außenentwicklung“, erklärt Stuttgarts grüner Baubürgermeister Peter Pätzold. Und weiter: „Wir schaffen auf vorhandenen, gut erschlossenen Flächen neue Wohnungen und sichern gleichzeitig die wichtigen ­Freiflächen für Stadtklima, Erholung und Landwirtschaft.“

Pätzold verweist auf Projekte wie den Wohnungsbau auf dem Gelände des ­ehemaligen Kinderkrankenhauses Olgäle im Stuttgarter Westen sowie auf die Pläne für das Schoch-Areal in Feuerbach und den Neckarpark. Hier würden Konversionsflächen zu urbanen und attraktiven Quartieren entwickelt, die auch sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen seien, so Pätzold weiter.

Zur Frage des Mangels an bezahlbarem Wohnraum sagt der Grünen-Politiker: Mit einer Quote von gefördertem Wohnungsbau von bis zu 80 Prozent auf den aktuellen ­Flächen würden neue bezahlbare Wohnungen geschaffen. Zudem verkaufe die Stadt eigene Baugrundstücke nicht mehr zum Höchstpreis, so Pätzold.

Deutliche Kritik an der Politik der Stadt

Deutliche Kritik an dieser Politik kommt sowohl von Mieter- als auch von Eigentümerseite. „Der Mieterverein unterstützt den Vorrang der Innenentwicklung. Wenn aber Konversionsflächen und Baulücken für den notwendigen Wohnungsbau in keiner Weise ausreichen, darf die Innenentwicklung nicht zum Dogma werden“, erklärt der Vorsitzende des Mieterverein, Rolf Gaßmann. Und weiter: „Seit Beginn dieses Jahrzehnts hat Stuttgart einen jährlichen Zuwachs von im Schnitt 6000 Einwohnern, was einem jährlichen Zusatzbedarf von neuen 3000 Wohnungen entspricht.“ Weil aber weniger als die Hälfte dieses Bedarfs gebaut werde, nahm der Wohnungsmangel jedes Jahr zu und führte in Stuttgart zur neuen Wohnungsnot.

Der Geschäftsführer von Haus und Grund, Ulrich Wecker, erklärt: „OB Kuhn und sein Baudezernent verkriechen sich im Elfenbeinturm, statt sich der Realität mit hohen Zuzugszahlen und steigendem Wohnungsbedarf zu stellen.“ Fachleute bezifferten den Wohnungsbedarf in Stuttgart rund doppelt so hoch wie die durchs Rathaus geisternde Zahl von jährlich 1800 neuen Einheiten, so Wecker. Weiter sagt der Geschäftsführer: Um den Bedarf an Wohnraum auch nur ansatzweise zu decken, reiche der Fokus auf die Innenentwicklung schlicht nicht aus. „Es müssen behutsam auch in den Randgebieten Flächen zur Wohnbebauung ausgewiesen werden.“ Wecker fordert deshalb: „OB Kuhn muss zum Wohle der Wohnungssuchenden endlich über seinen ideologischen Schatten springen.“