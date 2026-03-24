Wohnungsbau in Stuttgart: Historisch hohes Bauvolumen – 800 Millionen Euro für Wohnungen in Stuttgart

In der Landeshauptstadt fehlen günstige Wohnungen. Stuttgarts Wohnungs- und Städtebaugesellschaft sagt, wie sie die 200 Millionen Euro Kapitalspritze verwendet und wie es weitergeht.
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen in der Baubranche ist die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) seit einigen Jahren auf Expansionskurs. Allein im Zeitraum von 2020 bis 2025 hat die städtische Tochter mehr als 800 Millionen Euro investiert, um ihren Wohnungsbestand zu erweitern und zu modernisieren.