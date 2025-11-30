Wohnungsbau in Stuttgart: Aller Protest half nicht – Bagger machen alte Villa am Kurpark platt

Die Firma Pflugfelder will in Bad Cannstatt direkt am Kurpark Wohnungen bauen. Nachbarn kritisieren das wuchtige Projekt, denn sie haben eine große Sorge.

Die Firma Pflugfelder plant seit gut vier Jahren, direkt am Kurpark in Bad Cannstatt nach dem Abriss einer alten Villa an gleicher Stelle einen neuen Gebäudekomplex mit 27 Wohnungen und Tiefgarage zu bauen. Doch von Anfang an gab es Kritik an dem Projekt, das nach Meinung der Anwohner viel zu massiv ist und so gar nicht ins Wohnquartier passt. Doch aller Protest blieb ohne Erfolg – unter anderem wurden gut 1200 Unterschriften an OB Frank Nopper und Baubürgermeister Peter Pätzold übergeben. Vor gut vier Wochen rückten die Abbruchbagger an.

Nachbarn empört über Neubauprojekt in Stuttgart-Bad Cannstatt Passanten bleiben immer wieder an der Ecke Wildbader/Kreuznacher Straße stehen, zücken ihr Handy und machen noch ein Erinnerungsfoto von der alten, rosafarbenen Villa. Oder besser von dem, was der riesige Bagger noch übrig gelassen hat. Der Unmut über den Abriss steht den meisten ins Gesicht geschrieben, einige wettern lautstark gegen das Projekt.

Was geschieht mit dem markanten Eckgebäude, in dem einst das Café Klaiber beheimatet war? Foto: Uli Nagel

Petra Wilhelm, die seit Jahren in der Kreuznacher Straße wohnt und sich in der IG Bad Cannstatt engagiert, kann den Unmut verstehen. „Die Menschen sorgen sich um ihr Quartier“, so die Initiatorin der Unterschriftenaktion. Angesichts des Leerstands im Kurparkviertel ist die Befürchtung groß, dass solche Projekte Schule machen und die Gegend somit ihre Identität verlieren könnte.

Was wird aus dem einstigen Café Klaiber in Bad Cannstatt?

Das ist sicher nicht ganz unbegründet. Erst vor wenigen Wochen wurde in der Daimlerstraße ein Gebäude abgerissen, das durch Neubauten ersetzt werden soll. Gleiches Vorgehen ist für das Haus König-Karl-Straße 22 im Jahr 2026 geplant. Was mit dem wunderschönen Eckgebäude, in dem einst das berühmte Café Klaiber beheimatet war, passiert, weiß ebenfalls seit zehn Jahren niemand. Denn so lange steht das Haus nahezu leer. Dem Vernehmen nach soll noch eine Wohnung belegt sein. „Ich habe diesen Zustand schon mehrfach bei der Stadt gemeldet, ohne das sich etwas getan hätte“, sagt Petra Wilhelm.

Interessenten an den Räumlichkeiten des ehemaligen Cafés im Erdgeschoss soll es geben, darunter auch ein indischer Restaurantbetreiber. Doch die Eigentümer, die nicht in Stuttgart leben, wollen offenbar keine neuen Mieter und scheren sich zudem wenig um den Zustand des Gebäudes, das immer mehr verlottert. Wilhelm, wie auch ihre Nachbarn, hegen deshalb den Verdacht, dass man es bewusst verkommen lässt und somit ein Abbruch nicht mehr zu vermeiden ist. Und mit einer entsprechend dichten Neubebauung lässt sich danach viel Geld verdienen.

SWSG Stuttgart errichtet zwölf neue Wohnungen

Keine Frage, im Kurparkviertel herrscht aktuell eine rege Bautätigkeit. Auch die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebau GmbH ist am Start. Das Gebäude in der Kreuznacher Straße 13, in dem Jahre lang die Volkshochschule untergebracht war, wurde von der städtischen Tochter gekauft. Nach der Generalsanierung für rund drei Millionen Euro sollen dort Anfang 2026 insgesamt zwölf neue Wohnungen fertig sein.

Und wenn einmal die ehemalige Sportklinik, in der heute rund 300 Flüchtlinge leben, frei wird, dann wird man sich auch bei der Verwaltungsspitze wieder Gedanken machen müssen, was mit den Bestandsgebäuden passiert. Ein Thema, das vor mehr als zehn Jahren schon einmal für Debatten gesorgt hatte. Damals träumten die Sportklinik-Verantwortlichen noch vom Stadtortwechsel von der Taubenheimstraße in einen modernen Neubau im Neckarpark und der Gemeinderat von attraktiven Wohnungsbau nur einen Steinwurf entfernt vom Kursaal-Ensemble.

Analyse wie in Stuttgart-Degerloch gefordert

Mit Blick in die Zukunft ist die IG Bad Cannstatt im Austausch mit der Verwaltung und fordert für das Kurparkviertel eine Gestaltungssatzung. Stadtplaner verstehen darunter „ein lokales Gesetz“, das von einer Gemeinde erlassen wird, um unter anderem das äußere Erscheinungsbild von Gebäuden zu regeln. Ziel ist es, städtebauliche Besonderheiten zu erhalten, das Ortsbild zu sichern oder zu verbessern, indem bestimmte Vorgaben gemacht werden, wie beispielsweise Dachformen, Materialien oder Fenstergrößen. „Doch bereits mit einer Ortsbildanalyse, wie man sie für Degerloch gemacht hat, wären wir schon zufrieden“, sagt Petra Wilhelm.