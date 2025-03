Wohnungsbau in Stuttgart: 262 neue Wohnungen auf dem Hallschlag

1 Im Jahr 2008 hat die GWG die Daimlersiedlung für 50 Millionen Euro erworben. Neben neuen Wohnungen soll vor allem das Umfeld neu geordnet werden. Foto: Uli Nagel

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik stimmt der Aufstellung eines neuen Bebauungsplans zu. Doch es gab auch kritische Stimmen gegen das Projekt der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg.











Die Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg (GWG) will in der Daimlersiedlung auf dem Hallschlag in Bad Cannstatt insgesamt 262 neue Wohnungen bauen und das Umfeld attraktiver gestalten. Der städtebauliche Planungswettbewerb mit 14 Teilnehmern brachte 2023 zunächst keinen eindeutigen Sieger hervor und es musste nachgearbeitet werden. Seit 2024 stehen mit Astoc Architects and Planners aus Köln und mit Glück Landschaftsarchitektur aus Stuttgart die Gewinner fest. Allerdings erfordert das Projekt, das in insgesamt sechs Bauabschnitte unterteilt wurde, einen neuen Bebauungsplan. Dem Aufstellungsbeschluss stimmte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik am Dienstag bei einer Gegenstimme zu.