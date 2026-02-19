Wohnungsbau im Rems-Murr-Kreis: Warum sich so wenig Menschen eine eigene Wohnung leisten können

Im Rems-Murr-Kreis lebt nur jeder zweite Mensch in den eigenen vier Wänden. Aus Sicht der Bauwirtschaft ist an der schlechten Eigentumsquote die Politik schuld.
Beim Blick auf den Kontoauszug verschlägt es Normalverdienern immer öfter die Sprache: Durch das hohe Mietniveau im Ballungsraum Stuttgart geht ein beträchtlicher Teil des Gehalts für das Dach über dem Kopf drauf. Bezahlbare Wohnungen sind kaum zu finden. Und selbst Doppelverdiener wenden oft mehr als ein Drittel des Nettoeinkommens für die monatliche Miete auf.