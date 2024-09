Wohnungsbau: Ein Schritt in die richtige Richtung

1 Wohnungen dringend gesucht: Deutschlandweit fehlen nach Angaben von Experten mindestens 700 000 Wohnungen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Das Bauministerium von Klara Geywitz (SPD) will das Bauen vereinfachen, damit schneller Wohnraum entstehen kann. Ein guter Ansatz, auch wenn das Problem riesig bleibt, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Fragt man Vertreter der Wirtschaft, was Unternehmen hierzulande am meisten hemmt, ist eine der häufigsten Antworten: die Bürokratie. Politik und Verwaltung haben sich über die vergangenen Jahrzehnte ein wahres Dickicht an Vorschriften und Richtlinien gesponnen. Hinter jeder einzelnen Maßnahme mag eine gute Absicht stecken, doch in der Summe erdrückt sie viele Unternehmen.