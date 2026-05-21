Wohnungsbau: Eigentümerverband fordert Entlastung bei erster Immobilie

Nur privates Eigentum sorge für mehr Wohnraum, meint der Eigentümerverband Haus und Grund. Welche finanziellen Vorteile er der Bundesregierung gerade für junge Erstkäufer und Vermieter vorschlägt.
Berlin - Der Präsident des Eigentümerverbands Haus und Grund, Kai Warnecke, hat die Bundesregierung zu einem Kurswechsel beim Neubau von Wohnraum aufgefordert. "Statt den Staat weiter aufzublähen, muss die Regierung Bürgerinnen und Bürgern in die Lage versetzen, den dringend notwendigen Wohnraum zu bauen", sagte Warnecke anlässlich des Zentralverbandstags in Saarbrücken.