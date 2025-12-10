Wohnungs-Kaufpreise in Stuttgart: Sollte man jetzt Immobilien kaufen – und wenn ja, welche?

Die Preise für Eigentumswohnungen sind zuletzt gesunken. Ist jetzt der richtige Moment, um zuzuschlagen – bevor sie wieder steigen? Und lohnt sich eher der Neubau oder der Bestand?
Die Preise von Eigentumswohnungen in Stuttgart sind zuletzt in einigen Stadtbezirken leicht gesunken – doch die Zinsen bleiben hoch. Viele fragen sich: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu kaufen? Oder lohnt es sich, noch zu warten? Anjulie Timur, Professorin für Immobilienwirtschaft an der Dualen Hochschule Stuttgart, erklärt, ob sich der Einstieg in den Markt jetzt lohnen kann – und ob eher Bestands- oder Neubauten attraktiv sind.