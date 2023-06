1 Das alte Rathaus in Neckargröningen weicht zwei Mehrfamilienhäusern. Foto: factum/Andreas Weise

Remseck - Hier eine Mehrfamilienhaus-Siedlung samt Kita am Rande von Aldingen, dort Platz für Ein- und Zweifamilienhäuser in Hochberg, die eher den Interessenten mit etwas mehr Vermögen ansprechen. Das Schließen einer großen Baulücke in Neckargröningen, ein mehrstöckiges Haus mit knapp 30 Wohnungen und einer Kita in Pattonville, ein kleines Baugebiet mitten in Aldingen – in Remseck ist das Baufieber ausgebrochen. Und dabei sind in dieser Auflistung noch gar nicht die voraussichtlich weit über 500 Wohnungen in der Neuen Mitte und im Baugebiet „Östlich der Marbacher Straße“ am Rande von Neckarrems mitgezählt, die erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts Wirklichkeit werden könnten.