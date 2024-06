1 Auch wenn noch Restarbeiten bleiben: die Wohnungen im ehemaligen Bürgerhospital werden nun vermarktet. Foto: Ferdinando /Iannone

Die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) hat mit der Vermarktung der Wohnungen im ehemaligen Bürgerhospital begonnen. Ein Zufallsgenerator entscheidet darüber, wer einen Besichtigungstermin bekommt.











Eines der ehrgeizigsten Umnutzungsvorhaben in Stuttgart biegt auf die Zielgerade. Die stadteigene Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) hat damit begonnen, die im Bettenhaus des ehemaligen Bürgerhospitals neu entstandenen Wohnungen zu vermarkten. In dem gut 100 Meter langen Gebäude in Stuttgart-Nord, in dem einst Patienten behandelt worden sind, sind 137 Wohnungen entstanden.