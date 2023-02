Wohnungen für Flüchtlinge in Stuttgart

In der NDR-Satiresendung erzählt ein Vermieter, dass die Stadt Stuttgart Miete zahlt, ohne dass bei ihm Flüchtlinge eingezogen sind. Der Stadtsprecher Sven Matis kritisiert eine „unlautere" Berichterstattung.









Der Versuch, der Stadt Stuttgart Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen, endete im Desaster.“ So hatte es der Stuttgarter Journalist Frank Peter Unterreiner im vergangenen Dezember in seinem Stuttgarter Immobilienbrief aus seiner Eigentümersicht geschrieben, nachdem er im März fünf Wohnungen angeboten und für vier dann monatelang Miete erhielt, ohne dass ein Flüchtling dort eingezogen wäre.

Er fragte sich, ob er ein Einzelfall sei oder es sich um „systemisches Versagen“ handle. Die Satire-Sendung „extra 3“ des Norddeutschen Rundfunks tippt nach eigenen Erfahrungen auf Letzteres – ihre Kritik an der Nicht-Vermietungspraxis der Landeshauptstadt wurde kürzlich mit deutlich größerer Reichweite als jener des Immobilienbriefs verbreitet.

„Realer Irrsinn“ in Stuttgart?

Als „realer Irrsinn“ wurde dabei der Versuch eines Stuttgarters beschrieben, der Kommune eine freie 3-Zimmer-Wohnung für Flüchtlinge anzubieten. 1000 Euro Miete habe er verlangt, die Stadt habe freiwillig 1100 Euro angeboten. Es folgte das in Sitzungen des Gemeinderats hinlänglich kritisierte, unkoordinierte Vorgehen von Sozial- und Liegenschaftsamt. Als Schlusspointe wurde die schriftliche Anfrage, ob die Mieter dort dauerhaft wohnen bleiben wollten, in die Kamera gehalten. Der Vermieter schaute durchs Fenster in die leere Wohnung.

Cut – die Stadtverwaltung war blamiert. Derzeit sucht sie per Inserat einen „Kommunikator für die Unterbringung Geflüchteter“, schließlich müssten in diesem Jahr weitere 4000 Personen untergebracht werden.

Die Stadt sieht selbst Erklärungsbedarf. Dafür ist auch Stadtsprecher Sven Matis zuständig. Er ging davon aus, mit elf schriftlichen Zeilen der Bitte um eine Stellungnahme für den Satirebeitrag nachgekommen zu sein; er wunderte sich allerdings, dass er dann in der Sendung leibhaftig ein Statement abgab. Eine frühere Aussage zu einem anderen Sachverhalt aus der „Konserve“ zu nutzen, findet er „unlauter“, es zerstöre das Vertrauen zwischen Berichterstattern und Beteiligten. In den sozialen Netzwerken beklagt er „mangelnde Sorgfaltspflicht“ des Senders.

„extra 3“ weist Vorwürfe zurück

Das sieht „extra 3“ anders. Matis habe „wenige Wochen vor unserem Dreh dem SWR ein Interview gegeben“, so die Redaktion gegenüber unserer Zeitung. Damals seien andere Beispiele angeführt worden, „der Sachverhalt war aber der gleiche“. Matis’ Statement sei deshalb im Beitrag von „extra 3“ mit dem Hinweis angekündigt worden: „Das müsse so sein, sagt die Stadt Stuttgart zu Fällen wie diesem“. Damit habe man verdeutlichen wollen, dass es mehrere solcher Fälle gebe.

Man hätte gerne „auf dem SWR-Interview aufgebaut; eine eigene Interview-Anfrage an die Pressestelle der Stadt Stuttgart, in der wir das SWR-Interview erwähnt hatten, wurde aber abgelehnt“. Und Matis schriftliche Antwort? „Auf unsere schriftlichen Fragen zum dargestellten Fall wurde nicht eingegangen, die allgemeine Antwort war aus unserer Sicht ungeeignet, um daraus zu zitieren.“

Die Stadt findet das nicht zum Lachen

Der Stadtsprecher hatte es mit der Begründung, man wolle sich angesichts der ernsten Lage, nicht an satirischen Beiträgen beteiligen, abgelehnt, auf den konkreten Fall einzugehen. Man arbeite angesichts von 12 000 Flüchtlingen im Krisenmodus, das sei nicht spurlos an der Verwaltung vorübergegangen. „Fehler oder Unzulänglichkeiten sind da nicht zu vermeiden“. Matis schrieb: „Wenn Sie oder andere das zum Lachen finden: Bitte! Für uns ist es bitterer Ernst.“

Auf Anfrage unserer Zeitung sagte Matis, die betreffende Wohnung sei auch nur befristet angeboten worden. Zudem seien nur sieben Quadratmeter pro Person vorgeschrieben, was zu einer Belegung hätte führen können, „die möglicherweise nicht im Sinne des Vermieters wäre“.

Fehler im Management

Die Stadtverwaltung hatte im Dezember über den „Fall Unterrainer“ berichtet und grundsätzlich Fehler „im Management“ zugegeben und diese „intern aufbereitet“. Der Vermieter habe tatsächlich 18 000 Euro Miete ohne Vermietung erhalten. Insgesamt seien bis dahin 160 000 Euro Miete gezahlt worden, ohne dass die Wohnungen belegt gewesen wären. Damals waren für die Versorgung und Betreuung der Flüchtlinge rund 70 Millionen Euro aufgewendet worden.

Üblicherweise wird ein Mietangebot anhand eingereichter Unterlagen geprüft. Dann wird die Angebotsmiete mit dem Mietspiegel verglichen und ein Termin vereinbart mit dem Sozialamt. Diese nehmen Mängel auf. Nachdem der Mietvertrag unterschrieben ist, übernimmt das Liegenschaftsamt die Wohnung. Möblierung und Ausstattung sowie die Belegung erfolgen dann durch das Sozialamt. Das kann insgesamt bis zu einem Vierteljahr dauern. Im Gemeinderat war vorgeschlagen worden, das könnte die städtische Wohnungsgesellschaft SWSG aus einer Hand machen. Daraus wurde aber nichts.