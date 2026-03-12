Holger Rommel wird seit Monaten durch Lärm sowie Infraschall um seinen Schlaf gebracht. Der Krach soll durch einen Penny-Kühlverdichter entstehen. Nun hat er Klage eingereicht.
Holger Rommel sitzt in seiner Wohnung in Stuttgart-Möhringen und zeigt auf sein Bett, das er mit Dämmmaterial vom Boden entkoppelt hat. Es sieht aus, als stehe es erhöht auf Spülschwämmen. „Ich kann mich dem nicht entziehen. Das ist wie eine Dauerbeschallung“, sagt der 51-Jährige. Seit Anfang 2024 findet er keinen Schlaf mehr – schuld ist seiner Überzeugung nach ein mangelhaft installierter Kühlverdichter im Keller des Penny-Markts direkt unter seiner Wohnung.