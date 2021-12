1 Die Polizei hat eine Party mit 27 Teilnehmern aufgelöst. (Symbolfoto) Foto: dpa/Armin Weigel

Ulm - Die Polizei hat in Ulm eine illegale Party aufgelöst. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, waren auf der Party in einer Wohnung in der Gerbergasse 27 Personen anwesend.

Nachdem ein Zeuge gegen 23 Uhr die Gesetzeshüter wegen einer Party verständigte, kontrollierten mehrere Beamte die Wohnung. Sie trafen dort auf insgesamt 27 Personen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren, die gegen die geltende Corona-Verordnung verstießen.

Laut Polizei waren nur wenige aus der Partygesellschaft bezüglich ihres Fehlverhaltens einsichtig. Sie beendete die Party und verwies alle Anwesenden aus der Wohnung. Alle Partyteilnehmer werden nun angezeigt.