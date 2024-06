Wohnturm in Fellbach: Anklage gegen den ersten Tower-Investor

1 Der Schwabenlandtower – hier eine Aufnahme vom Frühjahr 2017, kurz nach der Insolvenz des Investors Foto: Dirk Herrmann

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat die Insolvenz von 2016 ins Visier genommen. Dem Investorenduo wird vorsätzliche Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation vorgeworfen. Was bisher bekannt ist.











Man mag sich wundern, wie langsam die Mühlen der Justiz mahlen. Acht Jahre ist es inzwischen her, dass die Initiatoren des damals noch Gewa-Tower genannten Wohnturms im Osten der Fellbacher Kernstadt in die Insolvenz gingen. Den Investoren – ein Vater und sein Sohn, die ihren Unternehmenssitz in einem erstaunlich kleinen Büro im Esslinger Stadtteil Mettingen hatten – war lange vor der Vollendung des 60-Millionen-Euro-Projekts das Geld ausgegangen. Sie hatten nicht genügend der vorgesehenen 64 Luxuswohnungen speziell in den oberen Etagen verkaufen können. Das Projekt musste im November 2016, zwei Monate nach dem freudig zelebrierten Richtfest, gestoppt werden.