Wohnturm in Bangkok: Sky Villas von Porsche – die hohe Kunst des Luxus-Designs

Wohnturm in Bangkok

9 So wird er aussehen: Asiens erster Porsche-Turm, der 2028 fertig sein soll. Foto: Animation/Porsche AG

Nach Stuttgart und Miami wird Bangkok der nächste Standort für eine Luxusimmobilie, die den Namen des Stuttgarter Sportwagenherstellers trägt. Die Porsche Design Tower werden immer mehr zur Marke mit großem Wachstumspotenzial.











Bei Porsche wird groß gedacht. Was sich daran erkennen lässt, dass schon lange nicht mehr nur schlanke Sportwagen vom Band rollen, sondern auch ein massiger SUV wie der Cayenne. Noch auffälliger als im Autobau fällt bei Porsche die Ausweitung des Sortiments in der zum Unternehmen gehörenden „Lifestyle Group“ aus. Neben Schlüsselanhängern, Schreibwerkzeug oder Uhren gehören mittlerweile auch Luxusimmobilien zum Angebot der Tochtergesellschaft mit Sitz in Ludwigsburg.