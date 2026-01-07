Wohnstadt Asemwald: Der Asemwald gehört zu den besonderen Orten in Stuttgart

Der Asemwald, Deutschlands wohl größte Eigentümergemeinschaft, fasziniert viele – ob Bewohner oder Außenstehende. Ganz verschiedene Blicke auf die Wohnstadt am Rande von Stuttgart.
Ganz zu Beginn war da noch viel Skepsis gegenüber den drei Hochhäusern am Rande des Birkacher Feldes. Heute ist die Wohnstadt Asemwald aus Stuttgart nicht mehr wegzudenken. Der nachbarschaftliche Geist in dem vertikalen Dorf fasziniert viele, sicher aber auch die Dimensionen, in denen hier gedacht werden muss. Der Asemwald gilt mit seinen 1137 Wohnungen als größte Eigentümergemeinschaft Deutschlands. Und in Stuttgart als einer der ganz besonderen Orte.