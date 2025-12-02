Nach dem Verlust seiner royalen Titel muss Andrew Mountbatten-Windsor auch seinen Wohnsitz in Windsor aufgeben. Doch auf eine Entschädigung kann der einstige Prinz nicht hoffen - die Immobilie ist in desolatem Zustand.
Der tiefe Fall des früheren Prinzen Andrew (65) setzt sich fort. Nachdem König Charles III. (77) seinem jüngeren Bruder Ende Oktober sämtliche royalen Titel aberkannt hatte, steht nun fest: Auch finanziell wird der 65-Jährige beim Auszug aus seinem langjährigen Zuhause nicht profitieren.