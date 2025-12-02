Nach dem Verlust seiner royalen Titel muss Andrew Mountbatten-Windsor auch seinen Wohnsitz in Windsor aufgeben. Doch auf eine Entschädigung kann der einstige Prinz nicht hoffen - die Immobilie ist in desolatem Zustand.

Der tiefe Fall des früheren Prinzen Andrew (65) setzt sich fort. Nachdem König Charles III. (77) seinem jüngeren Bruder Ende Oktober sämtliche royalen Titel aberkannt hatte, steht nun fest: Auch finanziell wird der 65-Jährige beim Auszug aus seinem langjährigen Zuhause nicht profitieren.

Wie das britische Public Accounts Committee laut BBC auf Basis von Informationen des Crown Estate mitteilte, wird Andrew Mountbatten-Windsor nach der vorzeitigen Kündigung seines 75-Jahres-Pachtvertrags für die Royal Lodge voraussichtlich keine Entschädigung erhalten. Eigentlich hätte ihm laut Vertrag eine Zahlung von 488.000 Pfund (umgerechnet rund 555.000 Euro) zugestanden. Doch der Zustand der historischen Immobilie im Windsor Great Park macht diesem Anspruch einen Strich durch die Rechnung.

Verfallene Pracht statt gepflegtem Anwesen?

Der Bericht des Crown Estate zeichnet ein ernüchterndes Bild: Die Royal Lodge sei derart heruntergekommen, dass die Kosten für notwendige Reparaturen jegliche Zahlungen auffressen würden. Die Gutachter formulierten es diplomatisch - der Zustand sei für eine Pachtdauer dieser Länge durchaus üblich. Im Klartext bedeutet das aber: Andrew hat sein Zuhause offenbar nicht ausreichend instand gehalten.

Der Ex-Royal hatte die Royal Lodge 2003 mit einem 75-Jahres-Mietvertrag übernommen und damals über 8,5 Millionen Pfund im Voraus gezahlt. Diese Summe deckte sowohl Renovierungskosten als auch die Miete für die gesamte Laufzeit ab, basierend auf einem fiktiven Jahresbetrag von 260.000 Pfund. Eine Vertragsklausel sah vor, dass er bei einem Auszug innerhalb der ersten 25 Jahre Teile dieser Vorauszahlung zurückerhalten könnte - allerdings nur bei ordnungsgemäßer Instandhaltung.

Bemerkenswert ist das Datum, an dem Andrew seine Kündigung einreichte: der 30. Oktober 2025. Es war exakt jener Tag, an dem der Buckingham-Palast verkündete, dass er seine Titel als Herzog von York und seinen Status als Prinz verliert. Fortan heißt er schlicht Andrew Mountbatten-Windsor.

Obwohl seine Kündigungsfrist ein Jahr beträgt, wird erwartet, dass er die Royal Lodge deutlich früher räumt. Sein neues Zuhause befindet sich auf dem Sandringham Estate in Norfolk - dem privaten Landsitz von König Charles.

Getrennte Wege mit Ex-Ehefrau Sarah Ferguson

Während Andrew nach Norfolk zieht, plant seine geschiedene Frau Sarah Ferguson (66), die seit Jahrzehnten mit ihm in der Royal Lodge wohnte, einen anderen Weg. Wie das Magazin "People" unter Berufung auf eine Quelle aus ihrem Umfeld berichtet, sucht die ehemalige Herzogin von York derzeit ein eigenes Zuhause in Windsor. Damit bliebe sie in der Nähe ihrer Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35), die unter anderem nahe London leben.

Ferguson, die ebenfalls ihren royalen Titel verlor, möchte laut Insidern ihr künftiges Leben unabhängig gestalten und hat keine Unterstützung vom Königshaus angefordert. Als Auszugstermin für beide soll der 31. Januar 2026 gelten.