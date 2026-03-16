Wohnraum: Zweites großes Bauprojekt – Remseck und Pflugfelder bauen fast 100 Wohnungen

Das Wohnprojekt „Freiraum“ ist fertiggestellt, nun geht es in Remseck mit dem Quartier „Lumen“ weiter. Was nach dem Spatenstich bekannt ist.
Mit einem feierlichen Spatenstich hat die Entwicklung des Neubaugebiets „Östlich Marbacher Straße“ im Remsecker Stadtteil Neckarrems offiziell begonnen. Schon bald soll dort – unweit des Neckars – das Quartier „Lumen“ mit fast 100 Wohnungen und einem Supermarkt entstehen. Nach dem Wohngebiet „Freiraum“ mit 126 Wohnungen ist „Lumen“ das zweite große Bauprojekt der großen Kreisstadt in wenigen Jahren.