Es wird eng in den Unterkünften für Geflüchtete in Schorndorf. Um eine Unterbringung in Sporthallen vermeiden zu können, ruft der Oberbürgermeister Bernd Hornikel dazu auf, privaten Wohnraum bereitzustellen.

Der Schorndorfer Oberbürgermeister Bernd Hornikel schlägt Alarm: Derzeit gebe es nur noch wenige freie Plätze, um die Menschen, die aus der Ukraine, aber auch aus anderen Teilen der Welt fliehen, in der Stadt unterzubringen.

Nur noch Platz für 25 Personen

Die aktuelle Aufnahmeverpflichtung für das Jahr 2023 liegt laut Angaben der Kommune bei 183 Personen. Bereits jetzt sei davon schon knapp die Hälfte angekommen. Rund 30 Personen sind in der Festhalle in Haubersbronn untergebracht worden, in den weiteren städtischen Anschlussunterbringungen sei lediglich noch Platz für etwa 25 Personen. „Das reicht nicht, um unserer derzeitigen Aufnahmeverpflichtung für dieses Jahr gerecht zu werden“, warnt Rathauschef Bernd Hornikel.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Reaktionen im Rems-Murr-Kreis Flüchtlingsgipfel löst Ernüchterung aus Dass der Bund für die Versorgung von Flüchtlingen eine Milliarde Euro zusätzlich freigeben will, wird im Kreis zurückhaltend aufgenommen.

Der Gemeinderat habe zwar den Bau einer neuen Unterkunft für Geflüchtete im Schornbacher Weg für bis zu 200 Personen beschlossen. Doch die eigentlich für diesen Sommer geplante Fertigstellung werde sich mindestens bis ins Frühjahr des kommenden Jahres verschieben, da der Stadt noch keine Genehmigung des Regierungspräsidiums vorliege. „Bis dahin sind wir dringend auf freien Wohnraum aus der Bevölkerung angewiesen“, so Hornikels Appell, „sonst bleibt uns als letzte Option nur wieder Hallen zu belegen – und das möchte ich unbedingt vermeiden.“

„Brandbrief“ der Oberbürgermeister

Unabhängig vom mal wieder kurzfristig nötig gewordenen Improvisieren verweist der Oberbürgermeister auf einen „Brandbrief“, den er mit seinen OB-Kolleginnen und Kollegen bereits im Herbst vergangenen Jahres an die örtlichen Bundes- und Landtagsabgeordneten verschickt habe. Schon damals habe man formuliert, dass die Kommunen bei der Flüchtlingsunterbringung an ihre Kapazitäts- und Belastungsgrenze kämen und selbst unter Ausnutzung aller Ressourcen eine anhaltende Bewältigung von Zugangszahlen in der aktuellen Höhe nicht mehr leisten könnten.

Die Bitte sei gewesen, die Lage zu analysieren, das Leistbare realistisch zu bewerten und neue Festlegungen zu finden. Er habe das Gefühl, dass diese Forderungen zumindest auf Landesebene angekommen seien und Gehör fänden, sagt Hornikel, „aber wir erwarten jetzt vom Bund, dass er seiner Verantwortung gerecht wird, klare Regelungen schafft und die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung übernimmt“.

Angebote für privaten Wohnraum für Geflüchtete in Schorndorf werden telefonisch unter 0 71 81 / 602-1112, per E-Mail an ukrainehilfe@schorndorf.de oder online auf www.schorndorf.de/ukraine entgegengenommen.