Wohnprojekt in Schorndorf

1 Die beiden Initiatoren des Projekts,Michael Knödler und Lisa Kober, hoffen noch auf weitere Interessenten. Foto: Gottfried Stoppel

Von der Pflege-WG bis zum Familienheim: Ein innovatives Projekt in Schorndorf will verschiedene Wohnmodelle möglich und bezahlbar machen. Wie sieht das aus?









Noch befindet sich der ehemalige Bauernhof an der Schorndorfer Vorstadtstraße in einem Dornröschenschlaf. Hier könnte sich ein märchenhafter Ort entwickeln, da sind sich Lisa Kober und Michael Knödler sicher. Ein Ort, der Menschen aus verschiedenen Generationen ein gemeinschaftliches Leben ermöglicht. Der eine Pflege-WG genauso beheimatet wie ein bezahlbares Zuhause für eine fünfköpfige Familie. Der Raum fürs Wohnen und fürs Arbeiten schafft. Der als zukunftsweisendes Vorhaben Teil der Internationalen Bauausstellung 2027 sein wird. Und der zeigen kann, dass innovative Wohnprojekte nicht nur in Zürich und Wien, sondern auch im Remstal realisiert werden können.