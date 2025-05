Wohnprojekt in Rutesheim: Wie aus einer Erbschaft Kreatives wächst

6 Architekt und Bauherr Guido Böhning (rechts) und Zimmermann Tobias Bolten vor dem Mehrgenerationen-Wohnquartier. Foto: Simon Granville

Die Geschwister Guido Böhning und Andrea Guyénot-Erath bauen in Perouse ein Mehrgenerationenhaus. Gesucht sind Mieter mit Wir-Gefühl.











Link kopiert



Wie wollen wir leben – heute, morgen, im Alter? In Zeiten gesellschaftlichen Wandels und wachsender Vereinzelung suchen viele Menschen nach neuen Formen des Zusammenlebens. So auch Guido Böhning und seine Schwester Andrea Guyénot-Erath. Lange haben sie überlegt, was sie nach dem Tod der Mutter im Jahr 2021 aus dem familiären Grundstück im Rutesheimer Stadtteil Perouse, wo sie eine idyllische Kindheit und Jugend inmitten der Natur verbracht haben, machen wollen. Die Antwort fanden sie in ihrem persönlichen Projekt eines Mehrgenerationenwohnens.