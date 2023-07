Herr Lang kann durchschnaufen in der Bleibe auf Zeit

Wohnprojekt für Obdachlose in Fellbach

1 Hinter Hans-Jürgen Lang liegen umtriebige und schwierige Jahre. Den Humor und die Lebenslust hat er aber nicht verloren. Foto: Gottfried Stoppel

Die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach hat in den „Wiesenäcker“ ein Projekt mit 72 Obdachlosen-Appartements realisiert. In einem wohnt Hans-Jürgen Lang. Und er ist glücklich darüber.









Es hat nicht viel gefehlt, und er würde jetzt in Spanien sitzen und sich als Radiomoderator versuchen. In die umtriebige Biografie von Hans-Jürgen Lang, der kein Problem damit hat, seinen vollständigen Namen in der Zeitung zu lesen, hätte dieser Job auch gut hereingepasst. Außerdem liebt er das Meer. Aber das Leben hatte dem 74-Jährigen mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.