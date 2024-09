Wer seinen nächsten Urlaub im Camper oder Wohnmobil in Deutschland verbringen möchte, bekommt hier einen Überblick über die besten Campingplätze in Deutschland.

Die Deutschen haben den Urlaub im eigenen Land lieben gelernt. Denn auch Deutschland hat wunderschöne Plätze, die sehenswert sind und den Besuchern Urlaubsfeeling pur bescheren. Mit dem Camper oder dem Wohnmobil gestaltet sich der Urlaub am flexibelsten. Camping wird auch bei den Deutschen immer beliebter und auch der Camper Ausbau ist gefragter denn je. Doch wo sind die besten Campingplätze in Deutschland?

Übersicht

Der Bodensee ist ein See im Alpenvorland, gelegen zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit seiner Länge von 63 Kilometern bietet er besonders im Sommer zahlreichen Urlaubern beste Bedingungen zum Segeln, Kitesurfen und Schwimmen. Rund um den See befinden sich zahlreiche Urlaubsorte. Einige der beliebtesten Campingplätze Deutschlands liegen am Bodensee.

Der Campingplatz Brändle-Köhne

Dieser Campingplatz besticht durch seine kleine Größe und Familienfreundlichkeit. Er befindet sich in Untermaurach und bietet Urlaubern im Sommer rund 50 Stellplätze und eine Zeltwiese am Seeufer. Hier erwartet Besucher ein flacher und sauberer Kiesstrand, der Klein und Groß zum Baden einlädt.

Ausstattung

Der Campingplatz liegt direkt am See und bietet den direkten und familienfreundlichen Zugang zum Wasser. Gepflegte und beheizbare Sanitäranlagen stehen zu Nutzung bereit, genau wie Plätze zum Geschirrspülen, Waschmaschinen, Trockner sowie einen Kiosk für Eis und Getränke. Auf dem Gelände befindet sich außerdem noch eine Tischtennisplatte.

Bewertungen

Die Kundenbewertungen zeichnen jeden der zu bewertenden Bereiche, wie Lage, Ruhe, Sanitäranlagen, Sauberkeit, Freundlichkeit oder Freizeitmöglichkeiten mit mehr als vier von fünf möglichen Punkten aus. Auch die Kundenrezensionen auf Google zeichnen ein ähnliches Bild ab. Bei knapp 150 Rezensionen erhält der Campingplatz Brändle-Köhne rund 4,6 von fünf möglichen Sternen.

Anfahrt und Preise

Der Campingplatz Brändle-Köhne befindet sich in Nußdorf-Untermaurach am Bodensee: Untermaurach 4, 88662 Überlingen.

Pro Tag zahlt man für einen Erwachsenen 6,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre kosten 3,50 Euro. Der Stellplatz für ein Zelt kostet zwischen sechs und 14 Euro, für einen Caravan mit PKW oder ein Wohnmobil zwischen zwölf und 14 Euro. Ein Parkplatz für das Auto kostet nur drei Euro. Für Strom und das Mitbringen eines Hundes wird ein Aufpreis von 2,50 Euro fällig.

Camping in Birnau-Maurach

Dieser Campingplatz liegt unterhalb der Klosterkirche Birnau zwischen Überlingen und Meersburg. Der Platz ist zwischen März und Oktober für Gäste geöffnet und bietet eine herrliche Aussicht auf den See, die Insel Mainau und die Berge.

Ausstattung

Das Sanitärgebäude des Campingplatzes ist barrierefrei begehbar und bietet seinen Gästen rund 16 Duschkabinen, 24 Waschbecken, zusätzliche Kinderwaschbecken, Waschkabinen, 16 Toiletten und zusätzliche barrierefreie Einrichtungen. Es gibt einen Spülraum, eine Waschmaschine und einen Trockner, sowie einen Wickelraum. Der Platz verfügt über einen eigenen Strandabschnitt mit direktem Zugang zum See, einen eigenen Kinderspielplatz mit Klettergerüst, Sandkasten und Rutschen, eine Tischtennisplatte und einen Sportplatz.

Bewertungen

Auch dieser Campingplatz kann die besten Google Rezensionen vorweisen. Von fünf möglichen Sternen bekommt der Campingplatz Birnau-Maurach rund 4,4 Sterne von knapp 650 Besuchern. Auch auf Camping.info gaben bereits knapp 100 Besucher ihre Bewertung ab und geben ihrem Aufenthalt im Durchschnitt 4,4 von fünf Punkten. Besonders gut bewertet wurden die Sauberkeit und die Freundlichkeit auf dem Campingplatz. Nahezu alle zu bewertenden Bereiche wurden mit mindestens vier Punkten für sehr gut befunden.

Anfahrt und Preise

Den Campingplatz liegt in Uhldingen-Mühlhofen: Maurach 7, 88690 Uhldingen-Mühlhofen.

Pro Nacht kostet ein Stellplatz inklusive der Übernachtung für zwei Personen mit Frisch- und Abwasseranschluss für Wohnwagen, Wohnmobil oder PKW mindestens 27 Euro (Nebensaison) oder 34 Euro (Hauptsaison). Jeder weitere Erwachsene kostet in der Nebensaison fünf, in der Hauptsaison sechs Euro. Kinder bis 15 Jahre kosten zwischen drei und vier Euro pro Nacht. Ein Platz für ein kleines Zelt kostet zwischen 6,50 und 8,50 Euro. Ist ein Hund dabei, wird ein Aufpreis von fünf Euro fällig.

Camping Markelfingen

Ein weiterer von Kunden geliebter Campingplatz befindet sich in Markelfingen am Bodensee. Von April bis Oktober öffnet der Campingplatz seine Pforten für Urlauber und Camping-Freunde.

Ausstattung

Der Campingplatz Markelfingen bietet seinen Besuchern zahlreiche geschotterte Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwägen, beheizte Sanitäranlagen, Spülbecken, ein Restaurant, einen täglichen Backwarenverkauf, Waschmaschinen und Trockner, ein öffentliches Strandbad, einen Kinderspielplatz, eine Tischtennisplatte und ein Beachvolleyballfeld. Hunde dürfen mit auf den Campingplatz, jedoch nicht ins Strandbad oder Wasser.

Zusätzlich sind weitere Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. So können Betten im Radlerzimmer, in Schlaffässern oder auch in kleinen Schlafhäusern gebucht werden.

Bewertungen

Auch dieser Campingplatz ist bei seinen Besuchern sehr beliebt und besticht bei den Google Rezensionen mit guten Werten. Der Campingplatz Markelfingen erhält von seinen über 660 Bewertungen rund 4,3 von fünf möglichen Sternen.

Anfahrt und Preise

Der Campingplatz befindet sich in der Unterdorfstraße 25 in 78315 Radolfzell am Bodensee.

Pro Übernachtungen bezahlen Erwachsene rund 8,50 Euro pro Person. Kinder bis einschließlich 14 Jahre kosten vier Euro pro Kopf. Kinder unter fünf Jahren übernachten kostenlos. Ist ein Wohnwagen über fünf Meter lang, so gilt es einen Aufpreis von zehn Euro zu zahlen. Wohnmobile kosten zwölf Euro pro Übernachtung, Kleinzelte für ein bis zwei Personen sechs und Normalzelte für drei bis vier Personen neun Euro. Größere Zelte kosten zwölf Euro pro Übernachtung. Hunde dürfen für vier Euro mitanreisen. Zusätzlich müssen eine Strompauschale von vier Euro pro Tag und Duschmarken für einen Euro bezahlt werden. Die Benutzung der Waschmaschine und des Trockners kostet je 2,50 Euro. Der Preis für PKWs liegt bei vier Euro.

Der Hopfensee befindet sich im wunderschönen Allgäu bei Füssen in Bayern. Mit seinen nur zwei Kilometern Länge ist er zwar deutlich kleiner als der Bodensee, doch trotzdem ist er ein beliebtes Urlaubsziel bei Camping-Freunden. Der See liegt malerisch umgeben von traumhafter Berglandschaft und lockt zahlreiche Badegäste und Urlauber. Deshalb dürfen diese Anlagen unter den beliebtesten Campingplätzen Deutschlands nicht fehlen.

Camping Hopfensee: fünf Sterne Camping mit zahlreichen Annehmlichkeiten

Der Campingplatz Hopfensee wirbt mit zahlreichen Annehmlichkeiten für seine Besucher, die die Ausstattung eines gängigen Campingplatzes übersteigen. Neben zahlreichen Stellplätzen für Wohnmobile und Wohnwagen können auch Ferienhäuser gemietet werden.

Ausstattung

Der Sanitärbereich des Campingplatzes Hopfensee bietet zahlreiche Sanitäranlagen für Damen und Herren, sowie mietbare Waschkabinen und auch einen Kinderwaschraum. Zusätzlich ist ein Babywickelraum mit Badewannen vorhanden. Auch eine barrierefreie Sanitäreinrichtung ist inkludiert.

Für die Wäsche können Besucher den Waschsalon mit Waschmaschinen und Trocknern nutzen. Auch Bügelbretter sind hier vorhanden. Die Anlage verfügt auch über zwei Spülräume mit Spülmaschinen. Zusätzlich gibt es eine Hundedusche und einen Trockenraum.

Der Campingplatz verfügt außerdem über einen Wellnessbereich der mit einem Spa, einem Hallenbad, einer Sauna, Dampfbad und einer Infrarotkabine ausgestattet ist. Darüber hinaus können Privatanwendungen gebucht werden und Badekuren sowie Rezepte eingelöst werden in der hauseigenen kassenzugelassenen Praxis für physikalische Therapie.

Im Freien befindet sich ein Sportplatz, eine Golfakademie, ein Tennisplatz, verschiedene Badestege und Liegewiesen. Außerdem gibt es das Angebot eines Gymnastikraums.

Für die kleinen Gäste gibt es ein Spielhaus auf 1000 Quadratmetern, einen Zwergerl-Pavillon und ein Zwergerl-Bad, einen Jugendraum, Kinderspielplätze, einen Bastelraum, ein Kino und einen Vortragsraum mit Kasperletheater. Außerdem wird eine Kinderbetreuung für Kinder zwischen drei und sechs Jahren angeboten.

Zu Verpflegung findet man ein Restaurant auf dem Gelände, eine Alpenstube und einen Selbstbedienungsladen.

Alle Wohnmobile auf einem Komfort-Stellplatz werden mit Trinkwasser, einem Schmutzwasseranschluss, einem Elektroanschluss und Kabelfernsehen versorgt. Auf einem solchen Stellplatz findet entweder ein Caravan mit Vorzelt plus einem zusätzlichen Auto Platz oder ein Wohnmobil mit Vorzelt. Mietbare Ferienhäuser und Ferienwohnungen werden zusätzlich angeboten.

Bewertungen

Der Campingplatz Hopfensee ist bei seinen zahlreichen Besuchern mehr als beliebt. Die Anlage überzeugt bei Google mit über 2200 Rezensionen. Die Besucher vergeben ganze 4,6 von fünf möglichen Sternen für diesen Campingplatz und scheinen somit mehr als zufrieden zu sein. Auf Camping.Info erhält die Anlage eine noch bessere Bewertung mit 4,8 von fünf möglichen Punkten bei über 600 Bewertungen. Die besten Bewertungen erhält Camping Hopfensee für seine Sauberkeit in allen Bereichen, seine Lage und die Sanitäranlagen.

Anfahrt und Preise

Die Adresse des Campingplatzes Hopfensee lautet: Fischerbichl 17 in 87629 Füssen im Allgäu.

In der Hauptsaison kostet eine Übernachtung für einen Erwachsenen rund 12,20 Euro. Jugendliche unter 18 Jahren kosten im Jugend-Tarif 11,60 Euro und Kinder bis elf Jahre 7,70 Euro pro Nacht. Ein Hund kostet pro Nacht fünf Euro. Das Upgrade auf den Komfort-Stellplatz kostet 17 Euro die Nacht.

Im Preis inklusive sind täglich der Besuch des Hallenbads, des Zwergerl-Bads, der Spielhäuser, die Benutzung des Waschsalons und der Hundedusche, der Besuch im Kinderkino und Erwachsenenkino, der Kinderspielplatz und die Kinderbetreuung. Wöchentlich dürfen Besucher die Golfakademie besuchen, einen Nordic-Walking-Kurs belegen, an der Wirbelsäulen Gymnastik teilnehmen, an Meditationen teilhaben und Kräuterwanderungen miterleben.

Im Sommer können Besucher Wandern, Radfahren, Schwimmen, Surfen und Segeln.

Campingplatz Guggemos am Hopfensee

Der Campingplatz Guggemos am Hopfensee im Allgäu bietet seinen Gästen seit 2021 einen neu gebauten Sanitärbereich und einen Neubau für Ferienwohnungen. Der Campingplatz und eigene Biobauernhof wird bereits in der dritten Generation geführt. Die Anlage befindet sich nur eine Gehminute vom Hopfensee entfernt und lässt seine Besucher einen wundervollen Ausblick auf den See und die Berge bewundern. Geöffnet ist die Anlage für Besucher von April bis Anfang November.

Ausstattung

Der Campingplatz Guggemos hat erst im Jahr 2021 seine Sanitäranlagen auf den neusten Stand gebracht. Diese sind mit einer Lüftungsanlage und großflächig mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Natürlich ist auch für ein barrierefreies Bad, sowie ein Kinderbad mit Wickelmöglichkeiten gesorgt. Alle Stellplätze sind mit Strom versorgt. Auf dem Platz gibt es eine Wassersäule, um den eigenen Tank aufzufüllen. In der Spülküche können Besucher ihr Geschirr spülen und in der Küche gemeinsam kochen. Gegen Bezahlung können auf dem Campingplatz auch Waschmaschinen und Trockner genutzt werden.

Der Campingplatz ist ein echter Familienbetrieb. Zusätzlich führen die Besitzer einen Biobauernhof mit zahlreichen Tieren wie Kühen, Ponies und Katzen. Das Gelände bietet den kleinsten Besuchern einen Kinderspielplatz. Auf der Anlage befindet sich ein Getränkeautomat und auf Vorbestellung ist ein Brötchenservice verfügbar. Das WLAN kann auf der Anlage kostenlos genutzt werden.

Bewertungen

Bei Google erreicht der Camingplatz Guggemos bei knapp 200 Bewertungen sehr gute 4,6 von fünf möglichen Sternen. Auch auf einschlägigen Camper-Seiten fällt die Bewertung mit 4,6 von fünf Punkten aus. Besonders für Paare und Gäste mit Hund wird die Anlage empfohlen. Doch auch die Empfehlung für Senioren oder Gäste mit Kindern unter sechs Jahren oder unter zwölf Jahren fallen mit über vier Punkten aus. In nahezu allen wichtigen Bereichen wie Ruhe, Sauberkeit, Lage, Sanitäranlagen, Freundlichkeit und vielen mehr, liegt die Bewertung bei über vier Punkten.

Anfahrt und Preise

Der Campingplatz Haus Guggemos befindet sich in der Uferstraße 42 in 87629 Hopfen am See.

Verbringt man mindestens drei Nächte auf dem Campingplatz Guggemos, so werden folgende Beträge pro Kopf und Nacht fällig. Eine Nacht pro Person kostet 8,50 Euro. Kinder zwischen drei und fünf Jahren kosten vier Euro und Kinder zwischen sechs und 15 Jahren fünf Euro. Für einen Stellplatz für ein Zelt werden sieben Euro fällig, für einen Wohnwagenstellplatz neun Euro. Möchte man weniger als drei Nächte bleiben, gibt es unabhängig von der Dauer eine Pauschale von 40 Euro. Hier sind die Übernachtung inklusive zwei Personen, sowie Stellplatz, Strom und Kurtaxe inbegriffen. Hunde kosten drei Euro die Nacht. Für die Benutzung von Waschmaschine und Trockner werden je vier Euro fällig.

Der Chiemsee, auch das bayrische Meer genannt, ist der größte See in Bayern und besticht durch seine malerische Alpenkulisse. Mit Sport und Kultur lockt der Chiemsee als Urlaubsziel jährlich tausende begeisterte Urlauber an seine Ufer und hat aus diesem Grund auch einige der beliebtesten Campingplätze in Deutschland zu bieten.

Der Campingplatz Kupferschmiede am Chiemsee

Aufgrund seiner Größe, der vielfältigen Freizeitangebote und der traumhaften Kulisse, eignet sich der Chiemsee ideal als Urlaubsziel in Deutschland und wartet gerade deshalb mit zahlreichen Campingplätzen auf. Am Nordufer des Chiemsees befindet sich auch der Campingplatz Kupferschmiede.

Ausstattung

Zur Grundausstattung beim Campingplatz Kupferschmiede gehören Warm- und Kaltwasserversorgung, die Nutzung der sanitären Anlagen mit Einzelwaschkabinen und barrierefreiem WC, die Verfügbarkeit von Waschmaschine und Trockner sowie die Ver- und Entsorgung der Wohnmobile. Besucher können das örtliche Internet nutzen. Der Gasthof Kupferschmiede verpflegt die Urlauber.

Bewertungen

Über 680 Besucher haben bereits eine Google Rezension für den Campingplatz hinterlassen und bewerten ihren Aufenthalt mit 4,4 von fünf möglichen Sternen. Besonders gelobt wird in den Bewertungen die Sauberkeit der Sanitäranlagen. Auch die Verpflegung durch Kiosk und Biergarten wird sehr gelobt.

Anfahrt und Preise

Der Campingplatz Kupferschmiede am Chiemsee liegt in der Trostbergerstraße 4 in 83339 Chieming.

In der Hauptsaison werden für einen Erwachsenen pro Nacht 9,50 Euro fällig. Kinder zwischen sechs und zehn Jahren kosten 4,45 Euro und Kinder zwischen elf und 15 5,50 Euro. Kinder zwischen zwei und fünf Jahren kosten 2,80 Euro die Nacht und für den Hund wird ein Aufpreis von drei Euro fällig. Ein Stellplatz inklusive eines Parkplatzes für den PKW liegt bei 9,40 Euro. Ein Zeltplatz oder Stellplatz für ein Fahrrad wird mit sechs Euro berechnet.

Chiemsee Strandcamping

Von April bis Anfang Oktober öffnet das Chiemsee Strandcamping seine Tore für Camping-Freunde. Rund 120 Plätze für Wohnwagen, Wohnmobile oder Zelte stehen Urlaubern zur Verfügung. Für Alt und Jung ist auf der Anlage am See einiges geboten. Entspannen am langen Kiesstrand inklusive.

Ausstattung

Neben seinen Stellplätzen bietet der Campingplatz seinen Besuchern auch zahlreiche Aktivitäten. In der Fun und Sport Area kann Gartenschach oder Boccia gespielt werden, es gibt einen kleinen Outdoor-Fitness-Bereich, eine Tischtennisplatte und Möglichkeiten Billard, Tischkicker, Dart und Air-Hockey zu spielen. Auch Sonnenliegen zur ultimativen Entspannung stehen bereit. Auf der Terrasse gibt es ein Bar- und Kaffeeangebot. Im Minimarkt können die wichtigsten Besorgungen gemacht werden. Abends können die Gäste ihre Wunsch-Backwaren bestellen und am nächsten Morgen beim Brötchenservice abholen. Alternativ kann auch auf der Terrasse gefrühstückt werden.

Der Sanitärbereich ist mit Einzelwaschkabinen, Familienduschen und Fußbodenheizung ausgestattet. Im Kinderbad stehen Babybadewanne, Kindertoiletten und ein Wickeltisch bereit. Gäste können ihr Geschirr an Innen- und Außenspülen reinigen, einen Geschirrspüler benutzen und dürfen Waschmaschine und Trockner der Anlage nutzen. Außerdem steht eine Hundedusche zur Verfügung.

Bewertungen

Chiemsee Strandcamping erreicht bei seinen Google Rezensionen bei über 600 Bewertungen gute vier von fünf möglichen Sternen und ist somit sehr beliebt bei seinen Besuchern. Auch auf anderen Bewertungsportalen erreicht der Campingplatz gute Bewertungen. Besonders gut bewertet werden von den Besuchern die Freundlichkeit auf dem Platz, sowie die Sauberkeit. Für das Jahr 2022 erhielt der Campingplatz eine Auszeichnung von Zelt.org als Top-Campingplatz basierend auf einem hervorragenden Bewertungsdurchschnitt auf Zelt.org.

Anfahrt und Preise

Chiemsee Strandcamping befindet sich Am Chiemsee 1 in 83355 Grabenstätt-Unterhochstätt.

Die Preise auf diesem Campingplatz hängen von der gewählten Stellplatzkategorie ab. Hier gibt es die Optionen A,B, und C. Ein Stellplatz in der Kategorie A kostet in der Hauptsaison 53,50 Euro. In Kategorie B kostet ein Stellplatz 45,50 Euro und in Kategorie C kostet ein Platz 39,50 Euro. Inklusive sind beim Stellplatz, der Platz für den Wohnwagen plus einen PKW, Wohnmobil oder Campingbus, ein Zelt plus PKW, die Übernachtung für zwei Personen, die Kurtaxe, Müll und Strom. Ein Zeltplatz kostet in der Hauptsaison 25 Euro und ist inklusive einem PKW, der Übernachtung für zwei Personen, der Kurtaxe und Müll. Für Kinder zwischen drei und zehn Jahren werden pro Nacht in der Hauptsaison neun Euro fällig. Für Jugendliche ab elf Jahren 13 Euro. Für das Mitbringen eines Hundes muss man zusätzliche vier Euro pro Nacht bezahlen.

Wohnmobilstellplatz Steiner

In Übersee am Chiemsee befindet sich die dritte beliebte Anlaufstelle für Camper: der Wohnmobilstellplatz Steiner. Direkt am Südufer des Chiemsees gelegen bietet die Gegend ihren Besuchern zahlreiche Freizeitaktivitäten und eine wunderschöne Landschaft.

Ausstattung

Der Wohnmobilstellplatz bietet seinen Besuchern geschotterte Stellplätze, kostenloses WLAN und Stromversorgung. Kindern werden einige Spielmöglichkeiten geboten und rund um den Hof herum gibt es zahlreiche Tiere. Ver- und Entsorgung für Wohnmobile ist inbegriffen, die Müllversorgung wird übernommen. Duschen sowie Toiletten sind vorhanden. An der Rezeption können sich Gäste an- und abmelden. Besucher freuen sich über den Brötchenservice, auch an Sonntagen und nutzen rege den Getränkeautomaten. Auf der Liegewiese lässt es sich in der Sonne entspannen. Von den Stellplätzen genießen Besucher einen herrlichen Blick auf die Berge.

Bewertungen

Bei über 500 Bewertungen bei Google kann der Wohnmobilstellplatz Steiner mit grandiosen 4,7 von fünf möglichen Sternen überzeugen. Auch bei Camping.info überzeugt der Stellplatz mit einer sehr guten Bewertung von 4,3 Sternen. Besonders empfohlen wird die Anlage für Paare sowie Familien mit Kindern. Zum Zelten ist der Platz nicht geeignet. Besonders gut bewertet wird die Sauberkeit, die Freundlichkeit und das Preis-Leistungsverhältnis.

Anfahrt und Preise

Der Wohnmobilstellplatz befindet sich im Almfischer 11 in 83236 Übersee am Chiemsee.

Ein Stellplatz auf dem Wohnmobilstellplatz Steiner am Chiemsee kostet pro Nacht rund 6,50 Euro. Pro Tag wird außerdem eine Umweltabgabe von 50 Cent fällig. Erwachsene ab 17 Jahren zahlen pro Übernachtung inklusive Kurtaxe 4,50 Euro. Kinder unter sechs Jahren zahlen einen Euro pro Nacht und Kinder zwischen sieben und 16 Jahren kosten zwei Euro pro Nacht. Fürs Duschen wird eine pauschale nach Duschdauer abgerechnet. Hunde sind auf diesem Stellplatz nicht erwünscht.

Der Alfsee ist ein Stausee in Niedersachsen im Landkreis Osnabrück. Der See dient als Naherholungsgebiet und besticht nicht nur durch seine wunderschöne Natur, sondern auch durch zahlreiche Urlaubs- und Freizeitangebote.

Superior Alfsee Ferien- und Erlebnispark

Der Alfsee Ferien- und Erlebnispark bietet neben Campingmöglichkeiten auch zahlreiche Mietunterkünfte. Ob eigenes Wohnmobil, PKW mit Dachzelt oder auch ein Mietwohnwagen – beim Camping am Alfsee bleiben keine Wünsche offen.

Ausstattung

Die Anlage wartet mit drei modernen Sanitärgebäuden auf. Hier sind auch Kindersanitär und ein barrierefreies Sanitär vorhanden. Besucher können hier auch Spülmaschinen nutzen. Jeder Stellplatz verfügt über einen Wasser- und Abwasseranschluss. Die Stellplätze bieten einen Blick auf den Alfsee Deich. Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben. Die Anlage bietet seinen Besuchern zusätzlich das Alfen Saunaland. Hier können Besucher in den Saunen schwitzen, die Salzgrotte besuchen, im Schwimmhaus schwimmen gehen, den Fitnessraum nutzen oder Kosmetik- und Massagebehandlungen in Anspruch nehmen. Kulinarisch kann man sich in dreierlei Restaurants verwöhnen lassen.

Bewertungen

Der Alfsee Ferien- und Erlebnispark wird auf Google bei über 2476 Bewertungen mit rund 4,2 Sternen bewertet. Auch auf Camping.info schneidet die Anlage mit einer sehr guten Bewertung von 4,1 Sternen ab. Die über 1000 Gäste bewerteten vor allem die Sauberkeit, Infrastruktur und Freundlichkeit als sehr gut.

Anfahrt und Preise

Die Anlage liegt Am Campingpark 4 in 49597 Rieste.

Die Preise beim Alfsee Camping sind in unterschiedliche Kategorien unterteilt. Je nach Saison und Kategorie kostet eine Nacht zwischen 15 und 32,20 Euro. Eine Übernachtung für einen Erwachsenen kostet rund sechs Euro, Kinder zwischen neun und 15 Jahren kosten 4,70 Euro und Kinder zwischen zwei und acht Jahren vier Euro.

Tiny Ferien- und Ausstellungspark

Eine weitere beliebte Anlage bei Urlaubern ist der Tiny Ferien- und Ausstellungspark. Hier können Urlauber das Leben in einem Tiny-House testen und mitten in der schönen Natur am Alfsee urlauben.

Ausstattung

Je nach Modell des gewählten Tiny-Houses ist auf zwei Etagen Platz für drei bis vier Personen. In jedem Haus befindet sich eine Heizung oder ein Ofen, eine Küche zum Kochen, ein Sofabereich und ein Badezimmer. WLAN ist zum aktuellen Zeitpunkt auf der Anlage noch nicht vorhanden, da das Netz noch im Ausbau ist. In der nächsten Umgebung gibt es zahlreiche Angebote für Groß und Klein. Kinder können durch den Irrgarten tollen, das Indoorspielcenter besuchen oder im Kinderautoland spielen.

In den Häusern sind Geschirr, Besteck, Töpfe und Küchenuntensilien vorhanden. Auch Bettwäsche, Kinderspiele und Kleiderbügel müssen nicht von Zuhause mitgebracht werden. Vor Ort gibt es eine Waschmaschine und einen Trockner, sowie Wäschespinne und Wäscheklammern.

Bewertung

Bei Google glänzt der Ferienpark mit großartigen 4,6 von fünf möglichen Sternen bei über 60 Rezensionen. Dies deckt sich mit den Bewertungen von anderen einschlägigen Bewertungsportalen.

Anfahrt und Preise

Der Wohnmobilstellplatz am Alfsee befindet sich in der Bootshafenstraße 4a in 49597 Rieste.

Je nach Saison kostet eine Nacht im Tiny-House, das mit bis zu drei Personen belegt werden kann, zwischen 120 und 150 Euro. Ab der zweiten Nacht liegt der Preis bei 55 bis 75 Euro. In einem Haus für bis zu vier Personen kostet eine Übernachtung zwischen 130 und 160 Euro. Ab zwei Nächten liegt der Preis bei 60 bis 80 Euro. Eine Mindestaufenthaltsdauer von zwei Übernachtungen ist vorgeschrieben. Hunde sind auf der Anlage erlaubt und können für 30 Euro pro Aufenthalt und Tier angemeldet werden.

Der große Brombachsee ist ein Stausee in Bayern und bildet zusammen mit dem kleinen Brombachsee und dem Igelsbachsee den Brombachsee. Insgesamt finden sich am See sieben Freizeitanlagen und eine Badehalbinsel, die Besucher ans Wasser locken.

San-Shine-Camp Brombachsee

Das San-Shine-Camp am Brombachsee bietet seinen Besuchern zahlreiche Freizeitaktivitäten. Das Camp befindet sich auf der Badehalbinsel Absberg. Neben Übernachtungen in besonderen Unterkünften werden auch zahlreiche Sportangebote und andere Aktivitäten angeboten.

Ausstattung

Wer im Camp übernachten möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Übernachtungen in Holzzelten sind ganzjährig möglich. Diese werden beheizt und sind mit Licht und Strom versorgt. Schlafsack, Kissen und Decken müssen selbst mitgebracht werden. Auch im Sommerdorf kann in Holzzelten übernachtet werden. Ein besonderes Highlight ist die Miete eines Holz-Glas-Tipis. Dieses bietet bis zu 40 Personen Platz und kann von Mittag bis am nächsten Mittag und zwölf Uhr angemietet werden. Zusätzlich angemietet werden können auch Pizzaöfen oder eine Grillkiste.

Bewertungen

Das Camp wird auf Google mit sehr guten 4,6 von fünf möglichen Sternen bewertet bei knapp 300 Bewertungen.

Anfahrt und Preise

Das San-Shine-Camp am Brombachsee befindet sich auf der Badehalbinsel 1a in 91720 Absberg.

Eine Übernachtung im Holzzelt kostet für einen Erwachsenen zwischen 20 und 25 Euro zuzüglich einem Euro Kurtaxe. Kinder bis zwölf Jahre bezahlen pro Nacht zwischen 18 und 20 Euro. Die Buchung des Holz-Glas-Tipis ist für 200 Euro möglich.

An der wunderschönen Ostsee erwarten Urlauber 750 Kilometer Strand und Steilküste. Von kleinen Fischerdörfern über beeindruckende Hansestädte bis zu modernen Ostseebädern – die Ostsee ist ein perfektes Urlaubsziel für einen Urlaub in Deutschland. Fragt man nach den beliebtesten Destinationen der Camper und den gefragtesten Campingplätzen in Deutschland, kommt man an einem Campingurlaub an der Ostsee kaum vorbei.

Rosenfelder Strand Ostsee Camping

Dieser wunderschöne Campingplatz liegt besonders ruhig, direkt an der Ostsee und bietet seinen Gästen einen eigenen Naturstrand. Hier können Urlauber einen Stellplatz für ihren Wohnwagen anmieten, oder aber auch einen Wohnwagen mieten.

Ausstattung

Der Campingplatz Rosenfelder Strand bietet verschiedene Stellplätze. Jeder Stellplatz ist mit einem Stromanschluss ausgestattet. Die Komfortplätze verfügen zusätzlich über einen Wasser- und Abwasseranschluss. Wohnwagen und Zelte werden auf Rasen geparkt. Wohnmobile stehen auf Rasengittersteinen. Der Campingplatz ist in zwei Bereiche unterteil. Im Bereich Deichhaus sind Hunde gern gesehene Gäste, während der Bereich Landhaus hundefrei ist. Auf dem Gelände befinden sich verschiedene sanitäre Anlagen mit Familienbädern, Mietbädern, Massagemöglichkeiten, Hundeduschen und Wickelräumen. Es gibt mehrere Küchen, in denen gekocht und Mikrowellen genutzt werden können.

Der Campingplatz verfügt über eine Liegewiese, über die man zum Strand gelangt. Es gibt einen Badebereich, einen Bootsbereich, eine Strandrutsche, ein Wassertrampolin und einen Hundestrand. Auch FKK-Freunde finden 800 Meter weiter einen eigenen Strandabschnitt. Das eigene Restaurant des Campingplatzes sorgt für das leibliche Wohl der Gäste. Noch näher am Strand befindet sich der Biergarten. An der Minigolfhütte gibt es Eis, Snacks, Kaffee und Getränke. Wer sich anderweitig versorgen möchte, muss dafür nicht extra ins Auto steigen, sondern kann bequem im SB-Markt auf dem Campingplatz einkaufen.

Bewertungen

Der Campingplatz Rosenfelder Strand hat auf Google bereits über 2300 Rezensionen erhalten. Diese fallen sehr positiv aus, weshalb der Campingplatz eine Gesamtbewertung von 4,6 von fünf möglichen Sternen aufweisen kann. Auf Camping.info fällt die Bewertung sogar noch besser aus. Hier bewerten Besucher die Anlage sogar mit 4,8 von fünf Sternen. Auch auf diesem Portal wurden knapp 2000 Bewertungen abgegeben. Besonders empfohlen wird das Rosenfelder Strand Camping für Familien mit Kindern, sowie Paare und Senioren. Die Sanitäranlagen werden mit 4,9 von fünf Punkten bewertet und auch die Sauberkeit und die Infrastruktur werden besonders hoch bewertet.

Anfahrt und Preise

Der Campingplatz liegt am Rosenfelder Strand 1 in 23749 Grube-Rosenfelde/ Ostholstein.

In der Hauptsaison werden für einen Stellplatz inklusive PKW je nach Größe des Platzes zwischen 12,40 und 19,20 Euro fällig. Alle Personen ab 16 Jahren kosten pro Nacht und Person 10,30 Euro. Kinder zwischen vier und 15 Jahren bezahlen 5,60 Euro. Kinder unter vier Jahren übernachten kostenfrei. Es wird eine Strompauschale von 2,90 Euro fällig, der Aufpreis für den Komfortplatz liegt bei 1,90 Euro und das Mitbringen eines Hundes kostet vier Euro extra. WLAN-Nutzung und die Nutzung der Duschen sind inklusive.

Campingplatz Ostsee Katharinenhof

Inmitten wunderschöner Natur befindet sich im Osten der Insel Fehmarn der Campingplatz Katharinenhof. Dieser Campingplatz in Deutschland erhielt für das Jahr 2022 eine Auszeichnung von Camping.info als einer von 110 beliebtesten Campingplätzen in ganz Europa.

Ausstattung

Der Campingplatz bietet 580 Stellplätze, die zu großen Teilen mit Wasser- und Abwasseranschluss ausgestattet sind. Die Sanitäranlagen sind beheizbar und behindertengerecht. Zusätzlich ist ein Wickelraum vorhanden. Sofern Urlauber keinen eigenen Wohnwagen besitzen, können Mietwohnwägen bezogen werden. Die Wäsche kann im Waschraum gewaschen werden. Es gibt Restaurants und einen Supermarkt. Für Vierbeiner gibt es eine Hundedusche. Die Anlage verfügt über großzügige Spielplätze, einen Fußballplatz, eine Spielwiese, Tischtennis, Poolbillard und Beachvolleyball, außerdem wird eine Kinderanimation und Ponyreiten angeboten. Auf dem Campingplatz gibt es WLAN.

Am Strand werden zusätzlich viele weitere Freizeitaktivitäten angeboten. Besucher können hier angeln, tauchen oder sich am Stand-up-paddling versuchen.

Zur Entspannung können sich Urlauber eine Massage oder ein Personal Training gönnen. Ob Wellnessmassage, Gesichtsmassage, Ganzkörpermassage, Lymphdrainage oder auch ein professionelles Workout.

Bewertungen

Auch dieser Campingplatz in Deutschland ist bei seinen Besuchern besonders beliebt. Durch seine 1600 Google-Rezensionen erreicht der Campingplatz an der Ostsee eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 von fünf möglichen Sternen. Auf Camping.info wurde der Katharinenhof von über 1100 Bewertern ebenfalls mit einer sehr guten Auszeichnung von 4,7 von fünf Punkten gewürdigt.

Anfahrt und Preise

Der Katharinenhof befindet sich in 23769 auf Fehmarn.

Je nach Stellplatzgröße und Saison variieren die Preise. In der Hauptsaison kostet ein Stellplatz auf dem Katharinenhof mindestens zwölf Euro und höchstens 26 Euro. Ein Zeltplatz auf der Familienwiese kostet mit PKW zwölf und ohne PKW 10,50 Euro. Erwachsene bezahlen pro Kopf und Nacht neun Euro, Kinder bis 16 Jahre vier Euro und Kinder unter drei Jahren übernachten umsonst. Für Hunde wird ein Übernachtungspreis von vier Euro pro Tier fällig. Eine Strompauschale von drei Euro wird verlangt.

Camping in Deutschland: der Campingpark Kühlungsborn

Dieser familienfreundliche Campingplatz liegt direkt an der Ostsee und bietet Platz für Zelte, Wohnmobile und Wohnwagen nur 50 Meter vom Strand entfernt. Der kilometerlange weiße Sandstrand vermittelt Urlaubsfeeling pur.

Ausstattung

Der Campingplatz Kühlungsborn bietet zahlreiche Stellplätze mit Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss, sowie einem TV-Anschluss. Die Sanitärgebäude des Platzes sind stets auf dem neusten Stand. Die Anlage bietet zwei Campingrestaurants an, die für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Für die Kleinsten gibt es sowohl einen Kinderspielplatz, als auch ein abwechslungsreiches Kinderanitmationsprogramm. Der Campingplatz verfügt über einen direkten Strandzugang zum wunderschönen Sandstrand. Zusätzlich verfügt der Platz über das hauseigene Ostsee-Spa. Hier können sich Besucher auf über 500 Quadratmetern Fläche verwöhnen lassen. Neben zahlreichen Kosmetikbehandlungen werden auch Massagen und Saunagänge angeboten. Zusätzlich gibt es einen Fitnessbereich.

Bewertung

Der Campingplatz Kühlungsborn kann auf Google bereits knapp 3000 Rezensionen vorweisen. Diese ergeben eine Bewertung von rund 4,5 von fünf Sternen. Auf Camping.info erreicht der Campingplatz sogar eine Gesamtbewertung von 4,8 Punkten bei über 3000 Bewertungen. Besonders hervorgehoben wurden bei den Bewertungen die Sauberkeit und die Sanitäranlagen sowie die Lage und die Freundlichkeit vor Ort.

Anfahrt und Preise

Der Campingpark Kühlungsborn liegt in der Waldstraße 1b in 18225 Kühlungsborn.

Je nach Größe kostet ein Stellplatz in der Hauptsaison zwischen 24 und 35 Euro. Ein Erwachsener bezahlt pro Kopf und Nacht weitere 11,50 Euro in der Hauptsaison. Jugendliche kosten 7,50 Euro und Kinder über zwei Jahren 7,50 Euro. Es wird eine Strompauschale von 4,50 Euro fällig. Hunde können für einen Aufpreis von sechs Euro in der Hauptsaison mitreisen. Zeltstellplätze sind in der Hauptsaison für elf bis 24 Euro zu mieten.

Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf Fehmarn

Bereits seit über 60 Jahren gibt es den Campingplatz Wulfener Hals auf der Insel Fehmarn. Pin Camp zeichnet diesen Campingplatz als beliebtesten Campingplatz 2022 aus und auch der ADAC verleiht der Anlage eine Auszeichnung als Superplatz.

Ausstattung

Auf der Anlage gibt es Standplätze für Feriengäste, Mietwohnwagen und Ferienhäuser sowie Apartments zu mieten. Sportbegeisterte Gäste können sich im Surferparadies austoben oder Kitesurfen. Wer noch lernen möchte, nimmt an der Surf-, Tauch- oder Golfschule teil. Auch Bogenschießen, Inline-Skaten und Beachvolleyball wird angeboten. Der Campingplatz bietet seinen kleinen Gästen zwei große Kinderspielplätze. Auch Kinderanimation mit Tanztheater und Mini-Playbackshows gibt es vor Ort.

Abends können sich die Gäste von Live-Musik und Abendshows verzaubern lassen. Tagsüber können Urlauber sich Fahrräder leihen, im beheizten Freibad schwimmen, die Sauna oder das Solarium nutzen. Im Supermarkt können kleine Erledigungen gemacht werden, während für das leibliche Wohl noch zwei Restaurants, ein Bistro und ein Eiscafé sorgen. Menschen mit Handicap können sich auf komfortable Sanitäranlagen freuen. Die Gäste können ihre Wäsche in den Waschmaschinen auf dem Platz waschen und anschließend die Trockner nutzen.

Bewertungen

Auf Google haben bereit über 660 Urlauber eine Bewertung hinterlassen. Insgesamt erhält der Campingplatz Wulfener Hals rund 4,5 von fünf möglichen Sternen. Auf Camping.info haben sogar über 1100 Urlauber eine Rezension hinterlassen. Hier wird der Campingplatz mit 4,4 von fünf Punkten bewertet. Besonders empfohlen wird die Anlage für einen Urlaub mit Kindern. Herausragende Bewertungen erhält der Campingplatz auf Fehmarn für seine Lage und Freizeitangebote.

Anfahrt und Preise

Der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals befindet sich im Wulfener Hals Weg 100 in Wulfen in 23769 auf Fehmarn.

Je nach gewähltem Stellplatz zahlt eine Familie mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern für einen Stellplatz zwischen 38 und 97 Euro in der Hauptsaison. Ist man nur zu zweit unterwegs, wird es günstiger. Für 50 Euro kann zusätzlich ein Schlafstrandkorb gemietet werden. Für einen Aufpreis von 15 Euro pro Aufenthalt können sich Gäste ein Familienbad mieten. Ein Familienbad mit Whirlpool gibt es für 35 Euro pro Aufenthalt.

Die Nordsee ist ein beliebtes Reiseziel für viele Deutsche. Der feine Strand, das gesunde Klima und das beruhigende Rauschen der Wellen macht Spaziergänge an der Nordsee zu etwas ganz Besonderem. Das Wattenmeer ist mit seinem 4000 Quadratkilometern das Zuhause zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Aus diesen Gründen zieht die Nordsee, ebenso wie die Ostsee, jährlich tausende Urlauber aus dem eigenen Land und den Nachbarländern an. Kein Wunder, dass sich zahlreiche Campingplätze in Deutschland an der Nordsee befinden.

Zimdars Camping Resort

Ein weiterer sehr beliebter Campingplatz Deutschlands liegt ebenfalls an der schönen Nordsee. Das Camping Resort bietet zahlreiche Stellplätze für Touristen oder auch Apartments zur Miete. Wer gerne im Wohnmobil Urlaub machen möchte, aber keinen eigenen Wohnwagen zur Verfügung hat, kann sich auf diesem Platz auch einen Wohnwagen mieten.

Ausstattung

Auf dem Gelände des Zimdars Camping Resorts gibt es neben zahlreicher anderer Annehmlichkeiten auch eine Boutique für Shopping-Fans. An ausgewählten Tagen werden auf dem Campingplatz Yoga und Sportkurse angeboten. Auch Einzeltrainings und individuelle Kurse können gebucht werden. Für Kinder hält das Resort einen Spielplatz und eine Spielscheune bereit. Auch kindgerechtes Essen kommt hier nicht zu kurz, denn der Küchenchef kocht auch im Sinne der Kleinsten. In der GenussScheune kommen Klein und Groß auf ihre kulinarischen Kosten.

Bewertungen

Bei knapp 400 Bewertungen erhält das Camping Resort auf Google rund 4,6 von fünf möglichen Punkten. Auch auf anderen einschlägigen Bewertungsportalen wie Pincamp erreicht das Resort eine gute Bewertung von mindestens vier Sternen.

Anreise und Preise

Das Camping Resort befindet sich in der Sahlenburger Chaussee 51 in 27476 Cuxhaven.

Auf einem Touristikstellplatz findet sich Platz für einen Wohnwagen mit einem PKW oder für ein Wohnmobil. Ein solcher Stellplatz kostet rund 14 Euro. Ein Platz für ein Zelt oder einen Bulli kostet pro Nacht zwölf Euro. Erwachsene bezahlen pro Übernachtung und Kopf rund sieben Euro. Für Kinder bis 14 Jahre werden vier Euro fällig. Das Mitbringen von einem Hund kostet einmalig fünf Euro. Eine Strompauschale von einmalig 3,50 Euro wird berechnet.

Camping an der Nordsee in Büsum

Dieser Campingplatz befindet sich direkt am Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und bietet seinen Besuchern einen Urlaub in schönster Natur, direkt am Meer. Der Platz liegt direkt an der Familienlagune und ist somit das ideale Urlaubsziel für eine schöne Zeit mit der Familie.

Ausstattung

Insgesamt bietet der Platz zahlreiche Stellplätze für Wohnwagen und Reisemobile. Diese sind alle mit Stromanschlüssen ausgestattet. Zentral gelegen befindet sich ein Sanitärgebäude. Das Warmwasser an den Duschen ist inklusive. Zusätzlich gibt es einen Babybaderaum und Wickelraum, sowie ein barrierefreier Waschraum. Kinder können sich auf dem Kinderspielplatz austoben, Familien finden auf dem Gemeinschaftsgrillplatz zusammen und Besucher duellieren sich im Tischtennis oder Tischfußball.

In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Restaurant mit angrenzendem Minigolfplatz. Ebenfalls direkt auf dem Sportplatz finden sich weitere Sportmöglichkeiten wie Basketball, Fußball oder Boule. Durch die direkte Lage an der Lagune können Wassersportfreunde hier Kiten, Windsurfen, Tretbootfahren oder Stand-up-paddling versuchen.

Bewertungen

Der Campingplatz an der Nordsee in Büsum wird von seinen Google Rezensenten mit sehr guten 4,5 von fünf möglichen Sternen bewertet. Knapp 1000 Urlauber und Besucher haben den Campingplatz bereits bewertet. Auch auf dem Camping-Portal Camping.Info erhält dieser Campingplatz in Deutschland eine sehr gute Bewertung. Rund 4,2 von fünf Punkten vergeben die Urlauber. Besonders empfohlen wir der Campingplatz für Paare und Senioren. Aber mit mehr als vier Punkten wird er auch für Familien mit Kindern oder Gäste mit Hund sehr gut bewertet.

Anfahrt und Preise

Die Anlage Camping Nordsee in Büsum befindet sich in der Dithmarscher Straße 41 in 25761 Büsum.

Je nach Reisezeit kommen auf Urlauber folgende Kosten zu: Erwachsene bezahlen pro Kopf und Nacht zwischen 6,50 Euro und 7,80 Euro. Die Übernachtung von Kindern kostet pro Kopf und Nacht zwischen 2,50 Euro und 4,50 Euro. Jugendliche bis 18 Jahre bezahlen zwischen fünf und sechs Euro pro Nacht. Reisemobilstellplätze gibt es bereits ab 6,50 Euro. Ein Zeltplatz kostet zwischen drei und neun Euro pro Nacht. Für einen Wohnwagenstellplatz werden maximal 11,90 Euro fällig. Eine Strompauschale von knapp drei Euro pro Nacht wird zusätzlich fällig.

Nordsee Canping Tu Lee

In Büsum an der Nordsee befindet sich ein weiterer beliebter Campingplatz. Besucher haben die Wahl zwischen einem schönen Grünstrand und der Familienlagune in der Perlenbucht.

Ausstattung

Der Campingplatz bietet seinen Besuchern zwei Sanitärhäuser mit Einzelwaschkabinen, ein barrierefreies Bad sowie ein Babywickelraum, einen E-Bike- und Fahrradverleih, einen Bäcker und Supermarkt auf dem Platz, einen großen Spielplatz für Kinder mit Hüpfkissen und Tischkicker, einen Hundeauslaufplatz, eine Hundedusche und einen Hundestrand. Die Stellplätze bieten genug Platz für Wohnwagen oder Wohnmobil und sind nahezu alle mit einem Wasser- und Abwasseranschluss, sowie einem Stromanschluss ausgestattet. Der Spülservice ermöglicht sauberes Geschirr auf dem Campingplatz.

Bewertungen

Bei über 550 Bewertungen auf Google erhält der Campingplatz in Lee eine sehr gute Bewertung von 4,7 Sternen. Auch auf Camping.info bewerten die ehemaligen Gäste ihren Aufenthalt sehr gut. Rund 4,6 Punkte vergeben die Urlauber vor allem für die Sauberkeit und Freundlichkeit auf dem Platz. Besonders empfohlen wird der Campingplatz für Besucher mit Hund und Senioren. Doch auch der Aufenthalt für Familien mit Kindern wird mit über 4,5 Punkten als sehr gut bewertet.

Anfahrt und Preise

Die Anschrift des Campingplatzes lautet: Stinteck 37, 25761 Westerdeichstrich b. Büsum.

In der Hauptsaison werden pro Tag und Kopf für Erwachsene acht Euro fällig. Kinder bis 14 Jahre kosten pro Tag fünf Euro. Die Pauschale für einen Hund liegt bei vier Euro pro Tag. Die Stellplätze kosten in der Hauptsaison zwischen 10,50 Euro und 15 Euro. Die Stromanschlusspauschale liegt bei drei Euro, WLAN kostet einen Euro pro Tag.

Alle Informationen und Preise sind den Webseiten der Campingplätze entnommen und sind auf dem Stand des Monats Juli 2022. Die angegebenen Preise sind meist nur für die aktuelle Saison gültig. Die Bewertungen der Nutzer sind ebenfalls auf dem Stand des Monats Juli 2022.