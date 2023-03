1 Wegen des Streits musste die Polizei ausrücken. Foto: IMAGO

In einem Wohnheim für Flüchtlinge ist es am Mittwoch kurz vor 1 Uhr in der Nacht zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte es in der Einrichtung hitzige Meinungsverschiedenheiten gegeben, bei denen etwa 20 Bewohner beteiligt waren. Ein 22-Jähriger war angeblich sehr aggressiv und soll zuvor auch schon Gegenstände mutwillig beschädigt haben. Laut der Polizei war der Mann nicht zu beruhigen, weshalb er zunächst in Gewahrsam genommen wurde, wogegen er sich auch zur Wehr setzte. Der Aggressor habe beharrlich ebenso die Beamten bei dem Polizeieinsatz beleidigt.

Die aggressive Person musste letztlich zum Eigenschutz in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden.