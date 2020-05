Wohnhausbrand in Urbach

1 Das Wohnhaus wurde durch den Brand völlig zerstört. Foto: SDMG//Kohls

Bei einem Feuer in Urbach am Montagabend ist ein Wohnhaus komplett niedergebrannt. Am Mittwoch hat die Polizei erste Erkenntnisse zur mutmaßlichen Brandursache bekannt gegeben.

Urbach - Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Ursache des Wohnhausbrandes am Wellingshof in Urbach (Rems-Murr-Kreis) am Montagabend. Diese deuteten darauf hin, dass die 68-jährige Bewohnerin mit einem Gasbrenner Unkraut vernichten wollte, wobei es offenbar versehentlich zu dem Feuer gekommen sei, sagte ein Polizeisprecher.

Am Dienstagnachmittag brannte es erneut am Wellingshof – im Dachstuhl einer Scheune. Der Schaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Ursache für diesen Brand dürfte laut Polizei Funkenflug sein.