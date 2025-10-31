Während ihr Ex-Mann Andrew nach Sandringham umziehen darf, muss sich Sarah Ferguson offenbar selbst um eine neue Unterkunft kümmern. Nachdem beide die Royal Lodge verlassen müssen, wird sie Berichten zufolge nicht wieder bei ihm einziehen.
Sarah Ferguson (66) wird offenbar nicht mit ihrem Ex-Mann nach Sandringham ziehen. Während der Buckingham-Palast für den mittlerweile titellosen Andrew Mountbatten Windsor (65) eine Unterkunft auf dem privaten Anwesen der Königsfamilie bereitstellt, muss sich die 66-Jährige eigenständig um ihre Wohnsituation kümmern. Wie das US-Magazin "People" und die britische Zeitung "Daily Mirror" übereinstimmend berichten, erhielt Ferguson keinerlei Angebot für eine alternative königliche Residenz.