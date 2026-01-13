Wohngebiet dünn besiedelt: „Man fühlt sich abends schon etwas einsam“ – Acht Familien auf sieben Hektar

Im Areal Scheibenäcker in Steinheim-Kleinbottwar (Kreis Ludwigsburg) läuft die Vermarktung schleppend. Es stehen erst wenige Häuser. Eine Familie erzählt, wie sich das anfühlt.
Das Areal Scheibenäcker in Kleinbottwar ist ganz wunderbar an einem Hang oberhalb der Straße nach Großbottwar gelegen, der Blick hinunter auf die Bottwar prächtig. Beste Voraussetzungen also, um sich hier den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen. Sollte man jedenfalls meinen. Doch die Wirklichkeit spricht eine andere Sprache. Konzipiert ist das Neubaugebiet für rund 700 Frauen, Kinder und Männer. Tatsächlich stehen auf den sieben Hektar bislang nicht einmal 20 Häuser. Wie lebt es sich in so einer Siedlung, die für Außenstehende bisweilen wie eine Geisterstadt wirkt?