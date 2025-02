Wohnen: Steigende Mieten locken Kapitalanleger in Immobilienmarkt

Steigende Mieten locken Kapitalanleger in Immobilienmarkt

Frankfurt/München - Gesunkene Zinsen und stark steigende Mieten locken zunehmend Kapitalanleger zurück in den Immobilienmarkt. Das berichten Kredit-Vermittler. Demnach greifen Privatleute, die Geld in Immobilien anlegen wollen, stärker bei Krediten zu als Eigennutzer. Banken sehen zudem eine Rückkehr von Großinvestoren. Das zeigt sich bereits in steigenden Immobilienpreisen, etwa bei Mehrfamilienhäusern.