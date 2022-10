1 Das Projekt „Housing First“ kommt nun auch nach Stuttgart (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Das Projekt „Housing First“ will nun auch in Stuttgart Fuß fassen. Dabei sollen insgesamt 50 Wohnungen ohne Vorbedingungen in den kommenden vier Jahren an Wohnungslose vermittelt werden.















Link kopiert

Das Projekt „Housing First“ will insgesamt 50 Wohnungen ohne Vorbedingungen in den kommenden vier Jahren Stuttgarter Wohnungslosen vermitteln. „Sie glauben nicht, welche stabilisierende Wirkung ein Wohnraum hat“, sagte Alexandra Sußmann, Bürgermeisterin für das Referat Soziales und gesellschaftliche Integration, bei der Vorstellung des Projekts am Dienstag in Stuttgart. Mehr als 5000 Menschen in der Stadt würden als wohnungslos gelten.

In der bestehenden Wohnungsnotfallhilfe stehe eine eigene Wohnung oft erst am Ende einer langen Hilfskette. Zuerst würden eine Sucht oder psychische Probleme angegangen. „Housing First“ kehre dieses System um: Am Anfang steht die Vermittlung eines zuvor wohnungslosen Menschen in eine eigene Mietwohnung mit eigenem Mietvertrag. Erst danach werden mithilfe der Sozialberatung die Gründe bearbeitet, die zuvor zum Wohnungsverlust geführt hatten.

In das Pilotprojekt investiert die Stadt Stuttgart 1,8 Millionen Euro

In das vierjährige Pilotprojekt investiert die Stadt Stuttgart 1,8 Millionen Euro, die Vector Stiftung steuert weitere 150.000 Euro bei. Für das Projekt wurde im Stuttgarter Zentrum ein Büro eingerichtet, insgesamt wurden acht Vollzeitstellen für Sozialarbeiterinnen und Wohnhelfer geschaffen. Projektpartner sind der Caritasverband für Stuttgart, der Verein Ambulante Hilfe, die Evangelische Gesellschaft und der Verein Sozialberatung Stuttgart.

„Für das Projekt brauchen wir aus der Bevölkerung Wohnraum“, sagte Sußmann. Sie wisse von freien Wohnungen, aber manche Vermieter befürchteten Stress mit Mietern. „Wir kennen die Geschichten unserer Teilnehmenden und wissen, wo sie reinpassen“, sagte Ina Thaidigsmann, Projektleiterin des Stuttgarter Projekts Housing First.

Das Konzept von „Housing First“ stammt aus den USA. Laut Edith Wolf, Vorständin der Vector Stiftung, hat es sich bisher unter anderem in Finnland, Amsterdam, Glasgow, Kopenhagen und Berlin bewährt. (2681/25.10.2022)