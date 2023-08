1 Jung und Alt im Garten. „Wir sind Freundinnen geworden“, sagen Stephanny Fuccz (links) und Heidi Weber. Foto: Martin Tschepe

Die 27-jährige Stephanny Fuccz und die 77-jährige Hausbesitzerin Heidi Weber aus Stuttgart haben einen Deal: Die Auszubildende wohnt bei der Seniorin, unterstützt sie im Haushalt – und zahlt dafür nur die halbe Miete.









Vor 45 Jahren sind Heidi Weber und ihr Mann in ein idyllisch am Stadtrand gelegenes Haus in Stuttgart-Zazenhausen gezogen. Schöne Terrasse, toller Garten, nur ein paar Schritte entfernt vom sattgrünen Feuerbacher Tal, die Fahrt mit der Bahn bis in die City dauert nicht lange. Ein idealer Wohnort. Hier wird die Tochter groß, die heute in Hamburg lebt. Hier finden die Webers Freunde. Hier schlagen sie Wurzeln und engagieren sich als Rentner auch viele Jahre ehrenamtlich.