Wohnen in Stuttgarter Stadtbezirken

1 Nicht alle Mieter sind so unzufrieden wie der Mensch, der diese Forderung an eine Stuttgarter Hauswand gesprüht hat. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Miete zu hoch? Darüber klagen viele Mieter. Allerdings gibt es Teile von Stuttgart, in denen die überwiegende Mehrheit die Miete nicht zu hoch findet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgarts zufriedenste Mieter leben in Botnang. Zwei von drei Mietern in dem westlichen Stadtbezirk halten ihre Miete für angemessen. Das ist der höchste Wert in ganz Stuttgart. Zum Vergleich: insgesamt finden nur 55 Prozent der Stuttgarter Mieter, dass ihre Miete angemessen ist, 28 Prozent halten sie für hoch oder sehr hoch.