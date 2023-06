Wohnen in Stuttgart

Stuttgart - Beunruhigende Nachricht für alle, die in Stuttgart eine Wohnung suchen und auf möglichst große Linderung der Wohnungsnot hoffen: Nach neuesten statistischen Auswertungen sind im Jahr 2018 in Stuttgart deutlich weniger neue Wohnungen fertiggebaut geworden als in den Jahren 2015 bis 2017 – dabei tagen laufend Expertenzirkel, die den Bau Wohnungsbau ankurbeln sollen.