Wohnen in Stuttgart: Wo das Wohnen in Stuttgart noch günstig ist – und wo es richtig teuer wird

Wo explodieren die Kaufpreise für Wohnungen in Stuttgart und weshalb wollen so viele Familien im Westen wohnen? Wo sind die Mieten noch wirklich günstig? Ein Überblick.

Die Preise fürs Wohnen kennen seit Jahren in Stuttgart vor allem eine Richtung – nach oben. Unsere Redaktion hat eine Analyse von Wohndaten der vergangenen Jahre zum Anlass genommen, mit Menschen in den Stadtteilen zu sprechen, die besonders teuer geworden sind, seien es Mieten, seien es Kaufpreise für Wohnungen. Und wir haben ausgerechnet, wer sich welches Stadtviertel leisten kann. Ein Überblick.

Wie entwickelt sich der Wohnmarkt in Stuttgart? Wo wird Stuttgart richtig teuer für Mieter, wo steigen die Kaufpreise in der Landeshauptstadt am heftigsten? Und soll man überhaupt noch etwas kaufen? Wir haben die Daten.

Reiz eines Randbezirkes– die Mieten in Stuttgart-Zuffenhausen

In keinem der anderen Stuttgarter Stadtbezirke ist der Mietpreis in den vergangenen Jahren so extrem nach oben geschnellt, wie in Zuffenhausen. Woran liegt das? Eine Analyse – mit Rundgang durch einen Bezirk, der für Überraschungen gut ist.

Der verlockende Neckar? Mietsteigerungen in Stuttgart-Hedelfingen

Hedelfingen gehört zu den Bezirken in Stuttgart, in denen sich Mietpreise am stärksten erhöht haben. Ist die industriell geprägte Gegend mit Blick auf Weinberge und dem Neckar in nächster Nähe attraktiv – oder die Innenstadt zu teuer?

Wohnen in der Innenstadt – Der teure Stuttgarter West

Der Stuttgarter Westen gehört zu den teuersten Bezirken in Stuttgart – Tendenz steigend. Warum nur wollen gerade Familien und so viele junge Menschen hier leben?

Wird der Stuttgarter Osten zum Ausweichquartier für den Westen?

Backstein-Idyll im Stuttgarter Osten. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Was den Charme des Ostens ausmacht und wie eine entschlussfreudige Genossenschaft versucht, trotz stark gestiegener Preise für Bestandsimmobilien ein Haus zu kaufen und günstigen Wohnraum zu schaffen.

Wer kann ich welches Stadtviertel in Stuttgart leisten?

Wir haben Mietpreise in Stuttgart untersucht – welchen Wohnraum können sich Singles, Familien oder mit durchschnittlichem Gehalt in Stuttgart leisten? Fünf Beispielrechnungen für (fast) jede Lebenslage.

Wo das Wohnen in Stuttgart noch bezahlbar ist

Mieten in Stuttgart sind besonders hoch. Das zeigen immer wieder auch bundesweite Vergleiche der Durchschnittsmieten, bei denen Stuttgart oft auf einem der vordersten Plätze landet. Doch auch in Stuttgart gibt es viele Wohnungen, die günstig vermietet werden. Wir zeigen wo.

Höchste Kaufpreis in Stuttgart-Degerloch

Eine Familie versucht, trotz stark steigender Preise eine Wohnung in Degerloch zu kaufen. Ein Immobilienexperte spricht über den Reiz des Viertels.

Jetzt Immobilien in Stuttgart kaufen – ja oder nein?

Preise von Eigentumswohnungen in Stuttgart sind zuletzt in einigen Stadtbezirken leicht gesunken – doch die Zinsen bleiben hoch. Viele fragen sich: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu kaufen? Oder lohnt es sich, noch zu warten? Was Anjulie Timur, Professorin für Immobilienwirtschaft an der Dualen Hochschule Stuttgarohnungs-Kaufpreise in Stuttgart, dazu sagt.